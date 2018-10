Tilman Trebs

Sachsenhausen (MOZ) Nach einem Unfall an der Ecke zur Friedrichstraße ist die Granseer Straße in Sachsenhausen am Sonnabendvormittag voll gesperrt werden.

Nach Angaben der Polizei soll ein aus der Friedrichstraße kommender Autofahrer einem auf der Granseer Straße fahrenden Motorradfahrer die Vorfahrt genommen haben. Der Motorradfahrer wurde nach Auskunft der Polizei bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.

Die Vollsperrung sorgte für Verkehrsbehinderungen.