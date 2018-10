Mehr Service, kürzere Wartezeiten

Michael Gabel

Berlin/Hamburg (MOZ) Das Flugverkehrs-Chaos vom Sommer solle sich nicht wiederholen – da war sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) mit den weiteren Teilnehmer des Hamburger Luftfahrt-Gipfels einig. Hier Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Werden Flugreisende über Verspätungen und Ausfälle künftig besser informiert?

Zumindest versprechen das die Gipfel-Teilnehmer. Ein Frühwarnsystem ist geplant. Dafür ist vorgesehen, dass es an die bei der Flugbuchung hinterlegten Kontaktdaten künftig „frühzeitige und umfassende Informationen zu Verspätungen und Annullierungen“ geben wird. Nur wie man es erreichen, dass sich sämtliche Airlines zu diesem Service verpflichten, bleibt offen. Der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher, der den Gipfel als derzeitiger Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz ausgerichtet hat, drängt zur Eile: „Wir haben ein Ausmaß an Verspätungen und Flugausfällen, das nicht mehr akzeptabel ist.“

Gibt es künftig klarere Regeln für die Zahlung von Entschädigungen bei Flugausfällen und Verspätungen?

Die Vorgaben an die Fluggesellschaften sind klar: „Soweit nicht vorhanden, werden zentrale und kompetente Anlaufstellen für Reisende geschaffen“, heißt es in der Abschlusserklärung. Der Online-Zugang zu Informationen beispielweise über Entschädigungen soll übersichtlich gestaltet werden. Bundesverbraucherschutzministerin Katarina Barley (SPD) sagte dazu, ihr Ministerium werde „jetzt zügig das Gespräch mit den Fluggesellschaften suchen“. „Kundinnen und Kunden haben ein Recht darauf, ihre Ansprüche ohne Verlust von Zeit und Geld zu erhalten.“ Die Forderungen müssten jetzt schnell in die Praxis umgesetzt werden.

Werden die Warteschlangen an den Sicherheitskontrollen kürzer?

Das wird die Zukunft zeigen. Laut Abschlusserklärung sollen die Flughäfen mehr Flächen für Sicherheitskontrollen bereitstellen und das Personal dafür in Spitzenzeiten verstärken. Ob sich aber alle Flughäfen an diese Vereinbarung halten werden, ist fraglich.

Gibt es künftig Entschädigungen bei Flugausfällen infolge von Streiks, die von den Fluggesellschaften selbst verschuldet worden sind?

Darauf hat sich der Gipfel nicht verständigen können. Die rechtliche Situation bei Streiks bleibt also unklar.

Fluglotsen sollen mehr Zeit bekommen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Ist dieses Ziel realistisch?

Das hängt davon ab, ob es gelingt, mehr Fluglotsen auszubilden. Bund und Länder haben angekündigt, dies gewährleisten zu wollen. Darüber hinaus sollen alle diejenigen, die in der Flugsicherung arbeiten, von Sonderaufgaben entlastet werden. Zudem werden sie angehalten, mehr Überstunden zu machen. Die soll allerdings freiwillig geschehen.

Was ist noch geplant, um die Wiederholung des Chaos von diesem Sommer zu vermeiden?

Die Airlines sollen vor allem ihre Planung verbessern und die Maschinen vorausschauend warten. Sie sollen zudem die Möglichkeit mehr nutzen, unbeabsichtigt unbegleitetes Gepäck nicht zu entladen, um das ganze Entladen zu beschleunigen.