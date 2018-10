JU-Landeschef hält Gespräche mit der AfD nicht für ausgeschlossen

dpa

Potsdam (dpa) Der Brandenburger Chef der Jungen Union, Julian Brüning, hält Gespräche von CDU und AfD nach der Landtagswahl im September 2019 im Land nicht für ausgeschlossen.

„Der Respekt vor dem Wähler gebietet es, dass nach der Landtagswahl mit allen Parteien Gespräche geführt werden“, sagte Brüning am Samstag im rbb-Inforadio. Eine konkrete Zusammenarbeit sehe er allerdings noch nicht.

Die CDU bemühe sich, AfD-Wähler zurückzugewinnen, sagte Brüning. „Wir wollen die Themen weiter aufgreifen, wir wollen den Kontakt stärker ausbauen - das hat uns in den letzten Jahren gefehlt“, sagte er. Am 1. September 2019 wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt.

Nach der jüngsten veröffentlichten Wähler-Befragung von Mitte September durch Infratest dimap im Auftrag des rbb-Fernsehmagazins „Brandenburg Aktuell“ und von Antenne Brandenburg liegen die AfD und die regierende SPD erstmals mit 23 Prozent gleichauf. Bei der letzten Wahl 2014 hatten die Sozialdemokraten 31,9 Prozent erreicht. Die CDU würde auf 21 Prozent kommen, zwei Prozentpunkte weniger als in der letzten Umfrage. Die Linke bleibt danach bei 17 Prozent, die Grünen werden bei 7 Prozent und die FDP bei 5 Prozent gesehen.