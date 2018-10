Wonke: „Wir sind nicht auf Öl gestoßen“

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Am 4. Oktober hat der 31-jährige Maximilian Wonke (SPD) seinen 100. Arbeitstag im Rathaus Panketal. Gut 300 Mitarbeiter unterstehen dem Agrarökonomen. Am 24. Juni gaben ihm 3398 Panketaler ihre Stimme.fragte nach den ersten 100 Tagen im Amt des Bürgermeisters.

Herr Wonke, wie waren die ersten 100 Tage von voraussichtlich acht Jahren im Rathaus? Was liegt noch auf dem Stapel auf Ihrem Schreibtisch?

Es liegt tatsächlich noch mehr auf dem Stapel, als ich schon realisieren konnte. Soviel ist sicher. Die ersten Tage waren durch die Sommerpause vor allem von Aufräumen und Durchsehen dicker Akten geprägt. Nach und nach füllt sich mein Terminkalender, da ist oft erst nach 19 Uhr Schluss. Die Arbeit ist extrem vielseitig, das macht mir Spaß. Jeder Tag bringt neue Herausforderungen mit sich. Ich will auch nicht hektisch Ergebnisse produzieren. Die Mitarbeiter und ich – wir haben uns beschnuppert und kommen gut miteinander klar. Langsam spielt sich alles ein. Ich finde den notwendigen Wissenszuwachs enorm. Außerdem habe ich alle Bürgermeister der Nachbargemeinden besucht. Am Dienstag schaute der neue Landrat Daniel Kurth bei uns vorbei.

Dennoch gab es durch die lange Sommerpause von drei Monaten in Panketal vielleicht Entscheidungen, die unbedingt getroffen werden mussten.

Ja, die gab es tatsächlich. So stand die Frage, wie wir das frühere Krankenhausgelände mit dem Heidehaus weiterentwickeln möchten. Ich habe daher einen Konzeptentwurf in Auftrag gegeben. Wir haben in Panketal schon lange diskutiert, ob wir das Haus erhalten und sanieren oder ob wir es abreißen. Ich habe mich damals für den Abriss stark gemacht. Nun habe ich dem Architekten in Einklang mit der Arbeitsgemeinschaft Heidehaus auf den Weg gegeben, Alternativen zu erarbeiten. Wie könnte das Gebäude aussehen? Wie sind zwei Fünftel öffentliche Nutzungen und drei Fünftel gewerbliche Belange in Einklang zu bringen? Unter dem Dach soll ein Veranstaltungsraum für etwa hundert Menschen entstehen, der in unserer Gemeinde fehlt. Dann haben wir vielleicht ein Alternativmodell für die Entscheidung. So wie das Haus ist, kann man es nicht nutzen. Die Fläche ist außerdem auch für die Betrachtung eines Schulneubaus zu bedenken. Ich finde, Politik muss Entscheidungen treffen und darf die nicht immerzu vertagen.

Panketal wächst weiter. Große Grundstücke werden geteilt, die Verdichtung schreitet voran. Auch Sie sprechen davon, für die Gemeinde neue Flächen zu akquirieren und zu kaufen.

Ja, weil ich denke, dass es zeitgemäß ist und unsere Handlungsspielräume vergrößert. Ich freue mich über private Initiativen im Wohnungsbau. Wir haben vor allem Eigentumshäuser in der Gemeinde, das zeichnet Panketal aus. Meine Mitarbeiter bestätigen, dass es so weitergeht. Die meisten Bauanträge kommen von Besitzern großer Grundstücke, die diese teilen und darauf weitere Einfamilienhäuser errichten. Diesen Faktor können wir als Gemeinde kaum steuern. Der private Investor vom Eichenring scheint diesen auf einmal verkaufen zu wollen. Wir haben einen rechtskräftigen Bebauungsplan, auch die Baugenehmigung liegt vor. 17 600 Quadratmeter für 12,5 Millionen Euro. Das zeigt klar, wo es in Zukunft hingeht, finde ich.

Vor Ihnen liegt der dicke Haushaltsentwurf 2019. Was gibt es an Schwerpunkten zu benennen?

Wir haben für 2019 eine sehr gute Haushaltsentwicklung. Die Haupteinnahmequelle mit elf Millionen Euro kommt aus der Einkommenssteuer unserer Bewohner. Die Situation in Deutschland verbessert sich, die Menschen leben gut, das spüren wir natürlich auch. Wir steuern auf 40 Millionen Euro Gesamtumsatz im Ansatz 2019 zu. Das ermöglicht uns Handlungsspielräume. Wir gönnen uns viel, wie zum Beispiel die kostenlose Hallennutzung für Vereine. Dennoch sind wir vor allem deshalb so reich, weil wir die Einnahmeseite im Blick behalten. Auf Öl sind wir wirklich nicht gestoßen. (lacht) Deshalb halte ich auch nichts von der Abschaffung der Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge oder kostenlose Kita-Plätze. Am 10. Oktober findet im Finanzausschuss die erste Lesung des Haushalts statt. Dann werden Details vorgestellt.

Welche Investitionen prägen das kommende Jahr, was hat absolute Priorität?

Vorrang haben Kita und Schule, das sind die größten Ausgaben. Wir werden mit dem Neubau der Kita an der Bernauer Straße beginnen. Auch die Spielplatz-Doppelnutzung ist mir da sehr wichtig. Ebenso muss die Turnhalle an der Straße der Jugend vorangehen. Und dann, falls wir dazu kommen, planen wir den Bau der neuen Grundschule. Alles andere knüpft sich daran an. Wenn wir sagen, die Grundschule wird in Schwanebeck gebaut, dann können wir auch über das Krankenhausgelände anders denken. Aber das Thema will ich noch nicht aufmachen, bis wir dazu Beschlüsse haben. Die Entwürfe zum Kohlehof werden dann sicher erarbeitet, auf dem wir als Gemeinde Wohnungen schaffen möchten. Das Vereinsheim für die SG Schwanebeck ist noch nicht im Haushalt enthalten, dazu liegt im Oktober der Antrag des Ortsbeirats erst vor. Zu den Feuerwehren, die wie die Schwanebecker Erweiterungen benötigen, müssen wir noch Konkretes erarbeiten. Ich spreche mich ausdrücklich für Mehrfachnutzungen von Gebäuden aus, die wir als Gemeinde errichten.

Ein Wort zur Finanzierung im Straßenbau. Dazu ist eine Beschlussvorlage in Arbeit.

Ein paar CDU-Gemeindevertreter haben einen Antrag eingebracht, der aus unserer Sicht nicht rechtskonform ist. Ich finde es auch hochbedenklich, dass aus eigenem Interesse Anträge in die Gemeindevertretung eingebracht werden. Die Materie ist sehr komplex. Wir wollen die Lasten breiter verteilen und Modalitäten ändern, zum Beispiel bei der Stundung von Beiträgen. Die Finanzierung der Straßenausbaubeiträge kann gestaffelt erfolgen. Eine größere Last soll auf die Gemeinde übergehen. Aber dazu sind wir noch im Verständigungsprozess. Wir wollen guten Straßenbau für Generationen machen und nichts bauen, was zu schmal oder ohne Gehweg und damit dysfunktional ausfällt. Auch an Kinder und Senioren mit Rollatoren denke ich da.

Sie wollen Arbeitsplätze flexibler, die Arbeit im Rathaus bürgerfreundlicher gestalten. Was haben Sie in Ihren ersten Arbeitstagen erreicht?

Im Haushaltsplan haben wir zunächst reagiert. Es sind einige neue Stellen zu schaffen, darunter auch für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Wir verkaufen uns nicht gut genug, wollen die Einwohner mehr als bisher informieren. Ich möchte einen Journalisten im eigenen Haus, der sich für unsere Gemeinde Panketal begeistert und das nach außen trägt. Themen von Winterdienst bis Kita-Satzung, die viele Menschen interessieren, werden so durchsichtiger. Über Telearbeit haben wir noch nicht gesprochen, aber da bleibe ich dran. Moderne Kommunikationskanäle wollen wir stärker nutzen. Unsere Internetseite ist noch nicht ganz da, wo wir hin wollen. Für einen zusätzlichen Außendienst des Ordnungsamtes haben wir noch nichts geplant, aber es fahren täglich viele Panketal-Fahrzeuge herum, auch vom Bauhof und Eigenbetrieb, die aufschreiben, wo es hakt. Im Gespräch mit dem Landrat habe ich die Probleme mit dem fließenden Verkehr besprochen. Es wird viel zu schnell gefahren. Da hoffe ich auf Geschwindigkeitsmessungen auf unseren Straßen.

Was wünschen Sie sich von Ihrer Fraktion, den Mitarbeitern und Gemeindevertretern?

Ich wünsche mir, dass wir ein offenes Ohr füreinander haben und nicht versuchen, uns zu diskreditieren. Der politische Raum ist Spielfeld, das weiß ich, auf dem es aber dennoch fair zugehen sollte. Es geht nicht darum, andere bloß zu stellen, auch wenn der Wahlkampf zur Kommunalwahl 2019 bevorsteht. Allen Mitarbeitern habe ich gesagt, dass ich für sie da bin. Das Angebot wurde auch schon genutzt. Außerdem freue ich mich auf einige neue Projekte. Ich habe nach Carqueiranne geschrieben, um eine Städtepartnerschaft mit Frankreich anzukurbeln. Aus der Gegend am Mittelmeer stammt meine Frau. Ein bisschen Europa darf auch bei uns stärker mitspielen. Mit Solaranlagen auf gemeindlichen Gebäuden würden wir unseren Beitrag gegen den Klimawandel leisten. Das würde gut zu uns in Panketal passen.