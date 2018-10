Zwei Jugendkoordinatoren im Amt

Ulf Grieger

Golzow/Manschnow (MOZ) Die beiden Stellen für die Jugendklubs und Schulsozialarbeit im Amt Golzow werden ab kommenden Jahr erstmals durch alle Gemeinden über die Amtsumlage finanziert. Das hat der Amtsausschuss mit seinem Haushaltsbeschluss festgelegt. Nun ist auch die personelle Absicherung durch den Kinderring Neuhardenberg erfolgt, der diese kommunale Aufgabe übernommen hat. Künftig gibt es nicht mehr einen Koordinator für alle Klubs, sondern zwei, die sich aber auch um die Schulsozialarbeit kümmern müssen.

Bereits seit März ist Caroline Noetzel im Bereich Golzow aktiv. „Ich habe mich bereits gut eingearbeitet und bekomme viel Unterstützung von der Gemeinde“, erklärt sie. Die gebürtige Görlsdorferin, die in Berkenbrück wohnt, koordiniert die beiden Jugendclubs in Golzow und Alt Tucheband und ist Sozialarbeiterin der Grundschule „Kinder von Golzow“.

Für die Grundschule Küstriner Vorland und die Jugendklubs in Gorgast, Manschnow und Küstrin-Kietz ist ein gebürtiger Breslauer Ansprechpartner der Kinder und Jugendlichen. Im polnischen Wrocław geboren, hat er dort auch studiert. Der Sonder- und Sozialpädagoge wohnt in Küstrin (Kostrzyn) und freut sich, dass er nun im benachbarten Küstriner Vorland arbeiten kann. Vor allem für die Manschnower Schule, in die immer mehr Kinder mit Polnisch als Muttersprache gehen, ist es ein großer Vorteil, dass ein polnischer Pädagoge, der zudem sehr gut Deutsch spricht, Vertrauensperson ist. Andrzej Górecki will vor allem über die Musik die Kinder erreichen. Er hat eine Musik-Arbeitsgemeinschaft gegründet. Caroline Noetzel will in Golzow eine Medien AG aufbauen. Beide Koordinatoren werden eng zusammenarbeiten.