Fotos im Widerspruch zum Ideal

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Zum zweiten Mal innerhalb von vier Wochen hat der Freundeskreis Schloss Freienwalde am Freitag eine Ausstellung mit Aufnahmen von Volkmar Billeb eröffnet. Der Fotograf (Jahrgang 1939) arbeitete von 1982 bis Ende 1989 für die Illustrierte „Freie Welt“ in der Sowjetunion. Die Arbeit gestaltete sich für ihn nicht einfach. „Was die Chefredakteure und die Chefs vom ZK über ihnen von der Sowjetunion sehen wollten, stimmte häufig nicht mit dem tatsächlichen Bild überein“, berichtete Billeb. Aufnahmen von durch Umweltschäden zerstörten Landschaften oder von langen Schlangen vor Lebensmittelgeschäften hätten sie nie gedruckt. Denn das Bild in DDR vom „großen Bruder“ war ein anderes. Seine Fotos seien nie bearbeitet und verändert worden. Sie seien einfach nicht veröffentlicht worden, wenn der Inhalt der Überprüfung nicht standhielt. Obwohl er wusste, dass diese Fotos nicht veröffentlicht würden, drückte Volkmar Billeb trotzdem den Auslöser seiner Kamera. Sie sind jetzt im Schloss Freienwalde zu sehen. Es handelt sich um Schwarz-Weiß-Fotos, darunter Momentaufnahmen und eindrucksvolle Porträts von Menschen. „Ich arbeite mit Licht“, sagte Volkmar Billeb, der seine Bilder geplant und den richtigen Moment abgewartet hat. Es ist kein zufälliges Geknipse wie es jetzt per Handy entsteht.

Das komplette Bild, das ihm die Perestroika bot, könne er den Betrachtern nicht zeigen, weil dafür der Platz im Schloss Freienwalde fehle. Darüber hinaus seien sie häufig in exotische Länder am Rand der Sowjetunion gefahren, um von dort zu berichten. Davon zeugen auch einiger der Bilder. Überall seien sie nicht hingekommen. Die Fahrten mussten angemeldet werden, so Volkmar Billeb. Von den Bildern begeistert war auch Emerita Pansowová, Bildhauerin aus Prenden, die die Ausstellung besuchte. Besonders die Porträts der vom schweren Leben gezeichneten Gesichter gefielen ihr.