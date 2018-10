Bienenbäume beim Bürgerhaushalt ganz vorn

Tilman Trebs

Hennigsdorf (MOZ) Fast 500 Hennigsdorfer haben am Sonnabend ihre Stimmen für den zweiten Hennigsdorfer Bürgerhaushalt abgegeben. Jeder Bürger hatte fünf Stimmen – Kinder inklusive. Das Ergebnis war am Ende deutlich.

Fast 200 Hennigsdorfer stimmten für die Anschaffung von 100 Bienenbäumen in der Stadt. Allein auf diesen Vorschlag fielen 375 Stimmen. Mit den Bienenbäumen soll das Insektensterben in der Stadt verhindert werden. Zur Verfügung stehen dafür 10500 Euro.

Die Bäume sollen im kommenden Jahr angeschafft und auf den Grundstücken interessierter Bürger gepflanzt werden, kündigte der Projektkoordinator für den Bürgerhaushalt in der Stadtverwaltung, Daniel Eggers, am Sonnabendnachmittag nach der Abstimmung in Hennigsdorf an.

Auf Platz zwei landete mit 115 Stimmen der Ausbau der Terrasse der Stadtbibliothek mit Gartenmöbeln, Spielecke sowie Kaffee- und Getränkeautomat. Kostenpunkt: rund 11 000 Euro. Platz 3 erreichte die Idee für Sportfest für alle Hennigsdorfer.

Insgesamt sollen 13 der 35 für den Bürgerhaushalt vorgeschlagenen Projekte umgesetzt werden. Der Stadtmarketingbeauftragte Christoph Schneider zeigte sich zufrieden mit der Resonanz bei der Abstimmung. „Es kamen 150 Menschen mehr als im vergangenen Jahr, darunter auch sehr viele Junge Leute.“ Projektideen, die es in diesem Jahr nicht geschafft hätten, könnten im kommenden Jahr wieder eingereicht werden. Insgesamt stehen im Bürgerhaushalt 100 000 Euro zur Verfügung.