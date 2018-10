Golfer Kaymer, Kieffer und Siem vorzeitig ausgeschieden

dpa-infocom

St. Andrews (dpa) Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer hat sich nicht für den Schlusstag der Alfred Dunhill Links Championship in Schottland qualifiziert.

Der 33-Jährige aus Mettmann verpasste mit einem Gesamtergebnis von 215 Schlägen den Cut und schied vorzeitig aus. 2010 hatte Kaymer das Turnier der European Tour noch gewinnen können.

Ebenfalls ausgeschieden bei dem mit fünf Millionen Dollar dotierten Turnier an der schottischen Ostküste sind die deutschen Profis Maximilian Kieffer (Düsseldorf/216) und Marcel Siem (Ratingen/216). Die Führung vor der Finalrunde übernahm der Titelverteidiger und Ryder-Cup-Sieger Tyrrell Hatton (202) aus England.

An den ersten drei Tagen wurden bei der Links Championship auf drei verschiedenen Golfplätzen gespielt. Am Sonntag geht es dann für die Besten auf dem Old Course von St. Andrews um den Sieg. An dem Turnier nehmen auch viele Prominente teil. Die Schauspieler Hugh Grant («Notting Hill») und Bill Murray («Und täglich grüßt das Murmeltier») sind ebenso am Start wie der ehemalige Box-Champion Wladimir Klitschko und US-Surf-Legende Kelly Slater.