Amtsbrandmeister und Stellvertreter legen Posten nieder

Ulf Grieger

Neuhardenberg (MOZ) Neuhardenbergs Amtsfeuerwehr braucht eine neue Führung. Sowohl Amtsbrandmeister Martin Zohles als auch sein Stellvertreter Tino Krebs haben zum 1. November ihre Posten niedergelegt.

Zum 14. Feuerwehrball des Amtes am Sonnabendabend informierten sie darüber die Mitglieder der Ortswehren. Grund ist das Scheitern des Vorhabens, zum 1. Januar eine Verbandsgemeinde der Ortsgemeinden Seelow, Neuhardenberg und Gusow-Platkow zu bilden. Nur mit dieser Aussicht hatten sich Zohles und Krebs bereit erklärt, die Aufgabe bis zur Neugliederung der Feuerwehr im Rahmen der neuen Gemeinde zu bekleiden.

Eine Fortsetzung ihrer ehrenamtlichen Arbeit unter den bisherigen Bedingungen sei jedoch nicht mit ihren beruflichen Anforderungen in der Kreis- und in der Amtsverwaltung vereinbar, erläuterte Martin Zohles. In den kommenden Wochen soll eine neue Lösung für die Amtswehrführung gefunden werden.