„Die Menschen schauten uns an wie Außerirdische“

Stiller Moment im Morgennebel vor dem Grenzübertritt am Tage nach Kaliningrad. © Foto: Titanen on Tour

Die Kaltblüter haben 2.258 Kilometer von Brück in Potsdam-Mittelmark bis ins russische Weliki Nowgorod gezogen. Am Donnerstag kamen sie dort an. © Foto: Titanen on Tour

Als historisch sieht Viola Köhler das Foto von ihr (3.v.l.) mit den vier Grenzschützern Russlands in der Exklave Kaliningrad an. Es entstand mit den Gespannen der Titanen on Tour. © Foto: Titanen on Tour

Manuela Bohm

Rathenow/Kaliningrad (MOZ) In sechs Ländern auf ihrem rund 2.300 Kilometer weiten Weg nach Osten - von Brück nach Russland - hinterließen die Kaltblüter sicher mehr als nur Hufspuren. Mit dem Projekt „Titanen on Tour 2018“ hatten sich am 18. Juli acht Planwagen auf die Reise gemacht. Am Donnerstag erreichten die Projektteilnehmer nach elfwöchiger Tour ihr Ziel in Weliki Nowgorod. Die Gespannfahrer wechselten. Für 48 Tage hatte zunächst auch die Rathenower Allgemeinmedizinerin Viola Köhler eines der Gespanne gelenkt. Von unterwegs hatte sie für BRAWO im August berichtet. Längst wieder zu Hause angekommen, erinnert sie sich nun wie folgt an die letzten Tage ihrer Teilnahme:

„Am 16. August verließen wir schon im Morgengrauen das Gestüt Liski, um pünktlich an der polnisch-russischen Grenze zu sein. Dort wurden wir ruhig und zuvorkommend abgefertigt. Die Pferde standen brav in einer Reihe. Auf der russischen Seite ist dann ein in meinen Augen historisches Foto entstanden: Es zeigt mich zusammen mit vier russischen Zöllnern vor unserem Bäckerwagen.

In dieser Kutsche wurde das Friedensbrot transportiert. Nachdem mit Hilfe eines Zöllnern alle Dokumente ausgefüllt waren, durften wir die Grenze passieren. Ungeduldig wurden wir schon von einer kleinen Menschengruppe, der Presse und dem russischen Fernsehen empfangen. Ich wurde gebeten, „Guten Tag Russland!“ in die Kamera zu sagen. Das habe ich dann auch fröhlich auf Deutsch und auf Russisch gerufen.

Die Menschen, denen wir am ersten Tag begegneten, schauten uns an als wären wir Außerirdische. Aber schon am nächsten Morgen kam ein Bericht über unsere Mission im Fernsehen. Von nun an war die Reaktion der Menschen überwältigend!

Die Zustimmung und Anerkennung für unser Tun beschränkte sich nicht nur auf freundliches Winken. Man verbeugte sich, zeigte Daumen hoch, schmiss Handküsse, zeigte angedeutete Händedrucke und rief uns Worte der Begeisterung zu. Abends wurden wir überall herzlich willkommen geheißen.

Bei einem Ausflug nach Tarau erzählte uns eine Museumsleiterin die Geschichte des Ännchens von Tarau und von belgischen Kaltblütern. Am interessantesten für mich war ihre eigene Geschichte: Sie zeigte uns auf alten Fotos ihre Großeltern, Onkel und Tanten. Die Familie vereinte Litauer, Letten, Deutsche und Weißrussen. „Alle Menschen lebten hier friedlich vereint. Die Menschen wollten keinen Krieg! Und so ist das auch heute“, so waren ihre Worte.

Der Höhepunkt im Oblaten Kaliningrad war unser Empfang vor dem Dom. Wir wurden empfangen wie Berühmtheiten. Ich habe erwachsene Menschen und auch Kinder weinen sehen vor Freude. Das war sehr bewegend!

Dann ermöglichte man uns, ein Orgelkonzert im Dom zu besuchen. Ich will hier nicht verschweigen, dass meine Tränen flossen. Draußen die begeisterten Menschen, im Dom die gewaltigen Klänge, die ein berühmter Organist der großen Orgel entlockte. So was kehrt das Innerste nach außen.

Am nächsten Tag gab es eine Führung durch Kaliningrad. Die Worte unserer Reiseführern Irina, deren Tochter in Potsdam lebt, werde ich nie vergessen: „Überall wächst eine neue Generation heran. Schöne Kinderchen, die keinen Krieg mehr wollen!“

Eines von diesen schönen Kinderchen ist der neunjährige Ruslan, den ich in Polessk beim Empfang getroffen habe. Er kam an unsere Kutsche und fragte, ob ich etwas Russisch verstehen würde. Als ich das bejahte, hielt er mir eine kleine Rede. Er betonte, wie sehr er sich freue, dass wir mit den Pferden zu ihnen gekommen sind, und dass er uns Glück und Gesundheit für die weitere Reise wünscht. Als wir den Platz verließen, um zum Nachtquartier der Pferde zu fahren, sprang er flink auf unseren Bäckerwagen. Freudig rief er seinen Schulkameraden zu: „Wir sehen uns in Weliki Nowgorod!“

Ich radebrechte mit ihm auf Russisch, und er erklärte mir seine Stadt. Geduldig umschrieb er die Worte, die ich nicht verstand und war sichtlich stolz darauf, mir zu helfen, meinen Vokabelschatz zu erweitern. Bei der Ankunft war ich dann umringt von Kindern. Aufgeregt stellten sie tausend Fragen zu den Pferden. Und trotz lückenhafter Sprachkenntnisse konnten wir uns bestens verständigen.

Ruslan war inzwischen nach Hause gelaufen, um ein Stück Konfekt als Geschenk für mich zu holen. Und dann war da noch Nastja. Eifrig und umsichtig half sie mir bei der Versorgung der Pferde und versicherte mir, dass sie Pferde über alles liebt. Dann fragte sie mich, ob ich sie kennen würde. Wie sollte ich sie nicht kennen? Schon mehrfach stand sie mit ihrem Auto am Straßenrand, hat uns zugewunken und uns fotografiert. Nicht nur an ihrem tätowierten Arm, sondern vor allem an ihr strahlendes Lächeln habe ich mich erinnert. Am nächsten Tag, nach der Abfahrt, rief mir jemand aus einem Fenster zu: „Gute Reise, Viola!“ - „Alles Gute für Dich, Nastja!“, so rief ich auf Russisch zurück. Und ihr strahlendes Lächeln war die Antwort.

Als wir in Deutschland mit unserer Mission starteten, hätte ich nie geglaubt, so viele zustimmende Reaktionen von den Menschen auf dem Weg zu erhalten. Mit Pferden Frieden bringen, eine „kleine“ Aktion fernab der großen Politik. Das wurde möglich durch eine Handvoll Enthusiasten mit Thomas Haselhoff an der Spitze, durch die Spenden der friedliebenden Menschen in Deutschland, durch Sachspenden in Form von Quartier und Unterkunft in unseren Gastgeberländern und vor allem durch unsere großartigen Pferde - unsere Titanen. Die Lebensfreude, die unsere Aktion bei den Menschen, denen wir begegneten, auslöste, ist ein Zeichen des Friedens. Daran glaube ich ehrlich und wahrhaftig. Und die tausenden Menschen am Wegesrand geben mir recht!“