Handarbeit gegen die Einsamkeit

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Zum „Tag der seelischen Gesundheit“ hatte die gemeinnützige Beeskomm GmbH mit anderen Mitstreitern am Freitag in Storkow eingeladen. Die Zahl der Besucher blieb zunächst überschaubar. Die Veranstalter waren dennoch zufrieden – aus mehrerlei Gründen.

Gut ein Dutzend Menschen hatte sich am Freitagnachmittag an einer Kaffeetafel auf dem Storkower Burghof zusammengefunden. Die Sonne schien. Geredet wurde aber nicht über das Wetter, sondern über ernste Themen, über das Thema des Tages – psychische Erkrankungen. Von diesen sind mehr Menschen betroffen als früher, lautete eine These. Als Gründe genannt wurden höherer Leistungsdruck, gestiegene Lebenserwartung, Einsamkeit. Aber auch eine Gegenthese wurde angeführt. Vielleicht, hieß es, sei früher lediglich anders diagnostiziert worden, seien Hausärzte heute besser sensibilisiert für diese Art von Erkrankungen.

Nach Ansicht von Beeskomm-Geschäftsführerin Corinna Wendt sind psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen auch mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt, auch durch prominente Betroffene. Der Schauspieler Robin Williams, der Fußballtorwart Robert Enke und der Rocksänger Chester Bennington (Linkin Park), die Suizid begingen, wurden genannt, aber auch der ehemalige Skispringer Sven Hannawald.

Über jeden Einzelnen, der den Weg auf die Burg gefunden hatte, zeigte sich Corinna Wendt erfreut. „Natürlich gibt es bei vielen Betroffenen auch eine Scheu, hierher zu kommen und möglicherweise gesehen zu werden“, sagte sie. Der Tag der seelischen Gesundheit war nur ein Angebot von vielen, die Beeskomm macht. In Storkow gibt es seit zwei Jahren die Kontakt- und Beratungsstelle in der Rudolf-Breitscheid-Straße, die vom Landkreis Oder-Spree finanziell unterstützt wird. In Beeskow existiert eine derartige Einrichtung sogar schon seit 1993.

15 Gäste kommen in Storkow regelmäßig, berichtete Yvonne Ziolek von der Kontakt- und Beratungsstelle. „Menschen mit Depressionen ziehen sich oft zurück, dann zerbrechen die sozialen Kontakte. Gegen diese Einsamkeit wollen wir ein niedrigschwelliges Hilfsangebot machen“, erläuterte sie. In der Rudolf-Breitscheid-Straße geht es um das Miteinander, darum, andere zu treffen, gemeinsam auch lachen zu können.

Außerdem können die Gäste zusammen kreativ tätig werden, bei Handarbeiten und beim Basteln. Beim Tag der seelischen Gesundheit wurden gegen Spenden Schmuck, Taschen und Kuscheltiere, alles selbst gefertigt, abgegeben. „Die Raupe, die ich aus alten Socken angefertigt habe, war als allererste weg“, erzählte Edelgard, die ihren Nachnamen nicht nennen wollte, erfreut und stolz. „Das fühlt sich gut an und stärkt das Selbstbewusstsein.“

Zur Gesprächsrunde auf der Burg gesellte sich auch Storkows Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig hinzu. „Ich finde es gut, wenn dieses Thema in die Öffentlichkeit gebracht wird“, sagte sie. „Es geht um eine Krankheit, die nicht jeder gleich sieht und die vielleicht auch nicht jeder gleich wahrnehmen will.“

In Storkow fand der Tag der seelischen Gesundheit zum ersten Mal statt. „Da ist es normal, dass wir bei der Besucherzahl erstmal kleine Brötchen backen“, sagte Corinna Wendt. „Aber wir werden nicht müde, solche Tage zu organisieren.“ In Beeskow gab es diese Veranstaltungen schon mehrfach. Eine weitere folgt dort bereits am 17. Oktober. Dann findet auf dem Marktplatz ein „verrücktes Straßencafé“ statt. „Wir sind gespannt, wie die Resonanz ist“, so Corinna Wendt.