Dirigent kommt gern nach Oranienburg

Oranienburg (MOZ) Musik für jedermann und doch anspruchsvoll – der Dirigent und Pianist Andreas Schulz möchte mit seiner Kunst viele Menschen erreichen. Daneben liegt ihm – selbst Jahrgang 1982 – die Förderung junger Musiker am Herzen. Am Donnerstag kommt er mit seiner „Neuen Philharmonie Berlin“ zu zwei Konzerten nach Oranienburg. sprach mit Andreas Schulz über seine Arbeit mit den motivierten Orchestermitgliedern und wie es dazu kam, dass er für Takeda-Chef Hans-Joachim Kaatz ein Abschiedsstück aufführte.

Sie haben die Neue Philharmonie Berlin vor einigen Jahren gegründet, was war Ihr Beweggrund dafür?

Bei uns spielen vor allem Musikstudierende und Absolventen. Die Arbeit mit jungen, motivierten Musikerinnen und Musikern gibt mir viel zurück. Sie sind offen und neugierig und wollen sich ausprobieren. Das ist bei Profimusikern nicht mehr so intensiv. Es ist toll zu erleben, wie wir immer mehr zu einem einheitlichen Klangkörper werden.

Was ist das Besondere an Ihrem Orchester?

Unsere Musiker sind meist kurz vor dem Absprung in größere Orchester und sie spielen auf sehr hohem Niveau. Die 55 Mitglieder kommen aus 22 Nationen, das heißt, wir lernen und profitieren voneinander. Wir sind sehr flexibel, können oft auch kurzfristig spielen. so haben wir erst diese Woche im Rahmen der Einheitsfeiern in Berlin am Brandenburger Tor gespielt.

Die jungen Musiker spielen bei Ihnen neben Ihrem Studium. Wie oft kommen Sie zu Proben zusammen?

Wir proben oft Projektbezogen. In der kommenden Spielzeit sind fast 50 Konzerte geplant. Manchmal spielen wir sogar zwei Konzerte an einem Tag, das macht kaum ein Profi-Orchester. Seit neuestem haben wir einen eigenen Probenraum, das erleichtert die kontinuierliche Arbeit.

Wenn die jungen Künstler ihr Studium beendet haben, wollen Sie bestimmt gern hauptberuflich in anderen Orchestern spielen. Bedeutet das für Ihr Orchester, das die Fluktuation besonders hoch ist?

Viele bleiben länger. Sie haben sich bei uns für ein Stipendium beworben und das Probespiel gewonnen. Und wenn jemand den Absprung in ein Profi-Orchester schafft, dann ist das so.

Sie kennen Oranienburg gut, haben mit Ihrem Orchester bereits mehrere Konzerte hier gegeben. Ein Höhepunkt war sicher das Abschiedskonzert für den ehemaligen Takeda-Chef Hans-Joachim Kaatz - die Neue Philharmonie hatte im März eine Auftragskomposition als besonderes Geschenk uraufgeführt. Wie kam es dazu?

Das war Zufall. Ein Ehepaar aus Oranienburg hat uns empfohlen. Takeda ist für uns ein starker Partner. Darüber freuen wir uns.

Wenn Sie jetzt zu „Oranienburg meets Klassik“ hierher kommen – was erwartet das Publikum in der kommenden Woche bei den beiden Konzerten?

Wir spielen ja am Nachmittag das Kinder-Konzert und abends für Erwachsene. Ein besonderer Höhepunkt ist unser Moderator Juri Tetzlaff vom KiKa, der es sehr gut versteht, die Geschichten zu erzählen. Musikalisch ist es mit „Schwanensee“ und der „Zauberflöte“ eine interessante Mischung. Neben dem Orchester haben wir drei Gesangssolisten dabei.

Was erwartet Sie von dem Oranienburger Konzert?

Wir wollen Kultur in die Region bringen. Wir wünschen uns, dass sich die Menschen hier freuen, dass wir kommen und dass wir das kulturelle Leben in Oranienburg bereichern. Vielleicht ist es ja ein Start für eine regelmäßige Konzertreihe.

