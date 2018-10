Bienenkunde auch für Anfänger

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Für Milch mögen andere zuständig sein. Doch Joachim Bergmann, Ulrich Schulz und Thomas Würfel tragen dazu bei, dass im Barnim weiter Honig fließt. Am Mittwoch beginnt das Trio seine alljährliche Vorlesungsreihe zur Bienenkunde.

Von paradiesischen Zuständen kann im Eberswalder Imkerverein, der konstant um die 50 Mitglieder hat und von Thomas Würfel geleitet wird, zwar keine Rede sein. Aber das theoretische Wissen zu allen relevanten Themen rund um die Imkerei, das der Vorsitzende gemeinsam mit den beiden Professoren der Hochschule für nachhaltige Entwicklung lehrt, dürfte trotzdem auf fruchtbaren Boden fallen. Zu den Vorlesungen, die das gesamte Wintersemester über immer mittwochs ab 19 Uhr in der Alten Forstakademie auf dem Stadtcampus gehalten werden, sind Studierende und interessierte Einwohner gleichermaßen willkommen. „Wir berichten über die Anfänge der Imkerei bei den alten Ägyptern und präsentieren überdies auch die aktuellsten Forschungsergebnisse“, kündigt Thomas Würfel an. Dabei würden sowohl die biologischen Rahmenbedingungen als auch alle entscheidenden imkerlichen Arbeiten im Jahresverlauf vorgestellt. Die Imkerei sei wesentlich anspruchsvoller geworden – unter anderem, weil die landwirtschaftlichen Flächen heute anders bewirtschaftet würden und weil durch die Globalisierung neue Bienenkrankheiten eingeschleppt worden seien.

Wie geht es den Bienen in Eberswalde und Umgebung? Die Wärme in diesem Frühjahr habe für volle Honigtöpfe gesorgt. Dafür hätten die Bienen im trockenen Sommer kaum noch Blüten gefunden und dadurch gelitten, was ihre Überlebensprognosen für den Winter etwas verschlechtere, sagt der Vereinsvorsitzende. 2017 sei dagegen ein gutes Jahr für die Honigbienen und ein schlechteres für die Imker gewesen. Regen und Kälte hätten viele Blüten zerstört und für bescheidene Honigernten gesorgt, Dafür hätten die Bienen auch im Herbst noch aus einem reichen Pollen- und Nektarangebot schöpfen können, hebt Thomas Würfel hervor, der als Berufsimker die eigentliche Praxis zum Hauptinhalt seiner Ausführungen macht.

Das theoretische Rüstzeug für eine erfolgreiche Bienenzucht zu bieten, sei der Zweck der Vorlesungsreihe, ergänzt Ulrich Schulz, der an der Hochschule im Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz Angewandte Tierökologie und Zoologie unterrichtet. Ausdrücklich werde so gearbeitet, dass auch akademische Laien jederzeit den Vorträgen folgen könnten. Der Professor widmet sich der Biologie der Bienen und nimmt sich der Ökologie an, deren Stellenwert in dem Maße wachse, wie die Honigbiene als Umweltindikator wichtiger werde. Niemand brauche also Scheu davor zu haben, vielleicht erstmals seit Langem oder überhaupt einen Hörsaal zu betreten, hebt auch Joachim Bergmann hervor, der sich bei den Vorlesungen auf sein absolutes Spezialgebiet, die Königinnenzucht, konzentriert. Der Professor im Ruhestand wird nicht ohne Grund als Barnimer Bienenpapst bezeichnet.

Im Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz wird die ökologische Bienenhaltung als Wahlpflichtfach angeboten.

Das Zuhören kostet die Besucher der Vorlesungen nur Zeit und kein Geld. Wer durchhält, wird am Ende mit einem Zertifikat belohnt, das vom Landesverband der Imker anerkannt ist.

Vorlesungen ab 10. Oktober, 19 Uhr, Alte Forstakademie