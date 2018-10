Schwedter Markgraf als Teenie

Delikatessen: Hofdame von Zeunert (Sabine Henning, r.) begrüßte Besucher mit Kakao und Süße in der Ausstellung © Foto: Stadtmuseum Schwedt

Ausstellungseröffnung: Markgräflicher Leibarzt Hofrat von Behrend (Michael Witt), Museumsmitarbeiterin Ursula Dittberner, Bürgermeister Jürgen Polzehl und Museumsleiterin Anke Grodon vor den zwei Gemälden mit dem Jugendbildnis des Markgrafen und einem Porträt seiner Frau Sophie in der neuen Sonderausstellung. © Foto: Stadtmuseum Schwedt

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Hofdame und Leibarzt in historischen Kostümen, wertvolle Gemälde des 20-jährigen Markgrafen und des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. sowie Stiche und Modell des markgräflichen Schlosses begrüßten die Besucher der neuen Ausstellung über den zweiten Markgrafen.

Die neue Sonderausstellung des Stadtmuseums Schwedt trägt den Titel „Der schwer Regierbare“. Sie stellt den zweiten Markgrafen des „Goldenen Zeitalters“ von Schwedt in den Mittelpunkt. Der Andrang zur Ausstellungseröffnung war gewaltig: Mehr als 100 Besucher drängten sich in den kleinen Museumsräumen, und der Empfang der Besucher war fürstlich: Ein barockes Paar reichte ihnen beim Eintritt Pralinen und Sekt.

Hofdame von Zeunert war für die Erziehung der Kinder des markgräflichen Paares Friedrich Wilhelm und Sophie verantwortlich. Sabine Hennig vom Förderverein des Museums hatte sich für diese Rolle kostümiert. Hofrat von Behrend, alias Michael Witt, ebenfalls vom Verein, war als persönlicher Leibarzt des Markgrafen erschienen, um Besucher mit Kakao und Süße, der zu Markgrafenzeit „gerade modernsten Delikatesse“, zu verwöhnen. Der Hofrat war es, der 1771 den Tod des Markgrafen im Schloss Wildenbruch feststellte.

Markgraf Friedrich Wilhelm herrschte ab 1719. Viel wird ihm nachgesagt, vor allem Streiche, die er gern an kirchlichen Würdenträgern ausübte und an Drangsalen gegenüber seinen Untergebenen. „Der Markgraf hat die Vorteile seines Standes genutzt, aber Pflichten wie die Verantwortung für Untertanen oder die Stärkung des Hauses Hohenzollern nicht erfüllen wollen. Er war das Enfant terrible der königlichen Familie“, erklärt Museumsleiterin Anke Grodon. In der Ausstellung thematisiert werden unter anderem seine Vorlieben für die Jagd, für schöne Alleen, für sein Hofstaat, dazu gehörten auch Mohren, mit denen sich etwa seiner Frau Sophie porträtieren ließ.

Verschiedene Leihgaben bereichern die Ausstellung, so vom Schwedter Dragonerverein und von Helge Zielonkowski. Besonders freute sich das Museum, dass die Familie von Wintzingerode zur Eröffnung erschienen war. Einer ihrer Vorfahren war mit Philippine, der 3. Tochter des Markgrafen, verheiratet.

Wilko Graf von Wintzingerode stellte vier kostbare Gemälde zur Verfügung, die den Mittelpunkt der Ausstellung bilden. Ein Jugendporträt des Markgrafen, das ihn als 20-jährigen Teenie mit seinem Kürassierregiment Nr. 5 zeigt und ein Porträt seiner Frau, Markgräfin Sophie. Besonderes Highlight aber sind die Porträts des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. und seiner Frau, Königin Sophie Dorothea aus dem Hause Hannover, die der königliche Hofmaler Antoine Pesne schuf. Sie wurden extra für die Ausstellung restauriert.

Rita Wieczorek vom Förderverein des Museums war begeistert, „Ich habe heute noch mal viel Neues bei der Eröffnung erfahren und gleichzeitig war es total unterhaltsam.“

Die Ausstellung im oberen Geschoss des Stadtmuseums wird bis zum 24. Februar 2019 gezeigt.