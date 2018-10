Künstler im Gespräch

MOZ

Strausberg Der Energiedienstleister EWE lädt alle Kunstfreunde am Donnerstag ins EWE-Kunstparkhaus in der Hegermühlenstraße ein. Ab 18 Uhr führt Kulturjournalist Peter Liebers ein Gespräch mit dem Künstler Manfred Fuchs, der freischaffend in Berlin, Storkow und Templin tätig ist. Dessen Ausstellung „Wege durch die Uckermark“ mit Malereien und Zeichnungen ist aktuell im Kunstparkhaus zu sehen.

„Mit unserer Veranstaltung wollen wir Kunstinteressierten aus Strausberg und Umgebung die Möglichkeit geben, sich die Ausstellung anzusehen, Persönliches und Berufliches von Manfred Fuchs zu erfahren und mit dem Künstler ins Gespräch zu kommen“, sagt der EWE-Generalbevollmächtigte Ulrich Müller. Seit rund 20 Jahren stellt der Konzern Künstlern aus der Region das Kunstparkhaus für Ausstellungen zur Verfügung. Es ist zu einer kulturellen Begegnungsstätte und namhaften Adresse für bildende Kunst geworden. Zu den Ausstellungen kommen nicht nur Strausberger, sondern auch Kunstexperten und kunstinteressierte Bürger aus Berlin und dem Berliner Umland.

„Wege durch die Uckermark“ von Manfred Fuchs wird noch bis zum 3. November gezeigt. Die Öffnungszeiten des Kunstparkhauses orientieren sich an den Öffnungszeiten des öffentlichen Parkhauses: montags bis donnerstags 8 bis 21 Uhr und freitags 8 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.