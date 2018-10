Strukturen und Skulpturen

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Wenn am Sonnabend um 17 Uhr mit einer Vernissage eine neue Ausstellung in der Galerie im Bad Saarower Bahnhofsgebäude eröffnet wird, dann sind, wie zuletzt mehrfach, wieder Werke von gleich zwei Künstlerinnen zu sehen. Monika Bartsch präsentiert Malerei, Hella Horstmeier Skulpturen. Beide kommen aus Berlin.

Monika Bartsch, die zuletzt in Bremen ausstellte, zeigt Bilder in ganz unterschiedlichen Größen, die gemeinsame Klammer ist die Thematik. Landschaften sind zu sehen, aber nicht konkret, sondern „imaginär“, wie die Künstlerin sagt. Dadurch kann der Betrachter vor den Bildern hängen bleiben und vielschichtige Motive erkennen, im wahrsten Sinne des Wortes. Monika Bartsch setzt auf Stofflichkeit und Strukturen, sie arbeitet Papier in ihre Bilder ein, verwendet Lasuren, spachtelt Farbe übereinander. Dadurch bekommen ihre Bilder eine dritte Dimension. „Bis zum Trocknen brauchen die Bilder bis zu 14 Stunden“, erzählt sie.

Hella Horstmeier, die vom Verein Kunst am Bahnhof Bad Saarow vor zwei Jahren schon einmal für eine Ausstellung an den Scharmützelsee eingeladen worden war, präsentiert acht Skulpturen in verschiedenen Größen. Vor allem mit Stein arbeitet sie, mit besonders hartem Granit.

„Man muss mir bei der Arbeit einiges entgegensetzen“, sagt sie. Ihr Schaffen habe daher nicht nur eine künstlerische, sondern auch eine körperliche Komponente. Außer Stein verwendet sie auch Holz und Metall. Die verschiedenen Materialien verarbeitet sie in einer Weise, dass die Grenzen teilweise auf den ersten Blick gar nicht mehr zu erkennen sind. Skulpturen von Hella Horstmeier waren auch schon im Europaparlament in Straßburg, in Dänemark und in Israel zu sehen, im Jahr 2005 auch in Beeskow.

Die Ausstellung läuft bis 11. November. Abgeschlossen wird das Jahresprogramm des Vereins Kunst am Bahnhof Bad Saarow dann ab 17. November mit einer Schau von Marika Voß. Sie zeigt Malerei und Grafik.

Geöffnet ist die Galerie in Bad Saarow mittwochs sowie freitags bis sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr.