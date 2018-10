Alles besonders einladend

Thomas Berger

Ringenwalde Die Arbeiten im Bereich ehemalige Brennerei auf dem Ringenwalder Gutshof-areal sind abgeschlossen. Bei einem Ortstermin überzeugten sich Vertreter von Landesinvestitionsbank und Kreis von den dortigen Maßnahmen in Sachen Fledermaus-Artenschutz.

Gabriel Pelz, der als Fledermausexperte für die ökologische Baubegleitung verantwortlich war, und Gerhard Grützmacher vom Regionalverband Strausberg-Märkische Schweiz des Naturschutzbundes (Nabu) hatten sich mit lichtstarken Taschenlampen bewaffnet. Gemeinsam mit Björn Ellner, dem Leiter der Unteren Naturschutzbehörde, dessen Vorgänger Jürgen Trakat und den beiden Mitarbeitern des Förderers Landesinvestitionsbank (ILB) ging es hinunter in die alten Kellerräume des Komplexes, die von den Fledermäusen gern als Winterquartier genutzt werden.

Das illustrieren die Ergebnisse der Zählungen, die der Nabu bereits seit 1996 kontinuierlich vornimmt. Immer drei, vier Arten sind in Ringenwalde anzutreffen, darunter die auf europäischer Ebene besonders geschützte Mopsfledermaus. Grund genug, um zu investieren und beispielsweise mit der Installation von Hohlblocksteinen aus Beton/Blähton sowie durchsichtigen Kunststoffhüllen an den Wänden zusätzliche Überwinterungsplätze für die Spalten und Nischen liebenden Tiere zu schaffen. Gerade das Große Mausohr liebe größere Kammerweiten bei den Spalten.

Auch unter dem Dach sind einige Hohlblocksteine angebracht, da gibt es den Sommer über nämlich eine Wochenstube vor allem der Fransenfledermaus. Immer mit etwa 20 Tieren besetzt, wie Ursula Grützmacher, die ehrenamtliche Leiterin des vom Nabu betriebenen Internationalen Fledermausmuseums, berichtet. „Allerdings ist das Quartier als solches durchaus um die 150 Tieren bekannt.“

Lob äußert Ursula Grützmacher sowohl an Planer Norbert Trenczek wie auch die Mitarbeiter der Müncheberger Baufirma Uwe Mittag, die exzellente Arbeit geleistet hätten – mit allerletzten Handgriffen waren sie gerade während des Rundgangs der Gruppe am hinteren Vorbau beschäftigt. Mit einer überschaubaren Summe von 60 000 Euro habe man viel erreichen können, betonte die Nabu-Vertreterin.

Gabriel Pelz verwies beispielsweise auf die Ritzen, die beim Zumauern der früheren Fensteröffnungen geblieben sind. Die oberen dienen den Fledermäusen als Einflugschneise. Direkt am Boden gibt es ebenfalls ein paar Spalte. Über diese können Lurche und Kriechtiere ins Innere der Kellerräume gelangen. Auch das ist bewusst so gestaltet, eine Schräge aus Erdreich und Schutt führt von der Luke bis nach unten. Und in einem Kellerraum sind extra ein paar Bruchsteine liegen geblieben, die diesen tierischen Bewohnern des Objektes als Unterschlupf dienen können. Eine kleine Echse fiel im Lichtkegel der Taschenlampe sogar schon bei der Begehung auf.

Nachdem in einer ersten Baumaßnahme bereits 2006 inklusive des Schornsteins mit dem Storchennest einiges geschehen war, hat der Nabu als Eigentümer des Objektes dank der Förderung nun weiter in den Erhalt der historischen Bausubstanz investieren können. Zwar standen die Anstrengungen zum Artenschutz im Fokus, doch auch die ortsbildprägenden Gutshofgebäude bleiben auf diese Weise erhalten, werden wenigstens im Bestand weiter gesichert.