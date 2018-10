Diesel ist für manche alternativlos

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) In dieser Woche hat die Bundesregierung einen vermeintlichen Diesel-Kompromiss präsentiert. Doch über die Eintauschprämien bei älteren Fahrzeugen und die Unterstützung bei Hardware-Nachrüstungen schüttelt man auch in Eisenhüttenstadt und Umgebung mit den Kopf.

„Diese Politik ist einfach nur krank“, das steht für Holger Hamann von der gleichnamigen Elektromontage GmbH in Eisenhüttenstadt fest. Auf Dieselfahrzeuge kann und möchte der Unternehmer nicht verzichten. Die Vorschläge der Bundesregierung in dieser Woche hat er sehr wohl vernommen. Aber er schüttelt darüber nur mit dem Kopf. Seine Firmenfahrzeuge werde er auf keinen Fall aufgrund der geplanten Prämie abgeben und durch neue ersetzen. „Nein, ganz bestimmt nicht. Ich kann durchaus rechnen“, erklärt der Unternehmer mit Blick auf die dadurch trotzdem entstehenden Kosten. Aber Panik und Verzweiflung sind bei Holger Hamann dennoch nicht ausgebrochen. „So richtig habe ich mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. In der Provinz betrifft uns das doch sowieso nicht. Ich warte ab, was kommt.“

Frank Losenksy, Chef eines Autohauses in Eisenhüttenstadt, findet das auch völlig verständlich. „Das Theater geht nun schon mindestens zwei Jahre“, sagt er. Schon allein die Androhung von bestimmten Maßnahmen schaffe natürlich Verunsicherung bei den Fahrzeughaltern. Dabei sei gar nicht abzusehen, was nun wirklich passiere. Und von den Fahrverboten seien Metropolen oder bisher sogar nur bestimmte Straßen betroffen. Aber Frank Losensky spürt diese Verunsicherung. „Der Verkauf von Dieselfahrzeugen bei uns ist zurückgegangen.“ Darauf habe er sich eingestellt. „Wir haben derzeit mehr Benziner als Diesel hier bei uns.“ Da richte er sich ganz nach der Nachfrage. Wobei das Nein zu Dieselautos vor allem die privaten Kunden betreffe. „Firmeninhaber denken da in anderen Zyklen“, weiß er und fügt hinzu: Für die meisten Mittelständler sei Mobilität das A und O. „Und die Kraftstoffersparnis durch Dieselfahrzeuge ist nun mal nicht wegzudenken.“

Er selbst rate seinen Kunden noch immer zum Kauf von Dieselautos. Nicht nur weil er selbst ein solches Fahrzeug fährt, sondern weil die neueren Modelle auch der Norm entsprechen würden, die verlangt wird. „Sicherlich, von uns kann keiner sagen, was der Bundesregierung in den nächsten Jahren einfällt.“ Der Autohauschef hält jedoch den Ansatz, der jetzt verfolgt für komplett falsch. Und auf die Frage, warum Dieselmodelle vor allem bei Autodieben beliebt sind, sagt er: „Weil nur wir Deutschen so ein Affentheater machen.“

Für die Feuerwehr in Eisenhüttenstadt gibt es aktuell gar keine Alternative zu Diesel. Bis auf ein Fahrzeug werden alle durch einen Dieselmotor angetrieben, erklärt Wehrleiter Norbert Manteufel. Und das ist nicht nur hier so, sondern überall. Es seien schlicht keine benzinbetriebenen Löschfahrzeuge auf dem Markt, sagt er. Auch der Rettungsdienst und die Polizei seien auf Diesel angewiesen. Bislang gebe es unter anderem für Feuerwehren eine Ausnahmegenehmigung. „Aber das große Thema war das hier noch nicht“, sagt der Wehrleiter. „Da wird sich wohl keiner so richtig rantrauen“, vermutet Norbert Manteufel.

