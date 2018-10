Neuer Chefarzt in der Klinik für Kardiologie

MOZ

Frankfurt (Oder) In der Klinik für Kardiologie gibt es mit Dr. med. Alexander Wutzler seit dem 1. Oktober einen neuen Chefarzt. Der 44-Jährige ist ein international anerkannter Elektrophysiologe und war zuletzt am Universitätsklinikum in Bochum tätig.

Herzstolpern, Herzrasen und Leistungsschwäche können die Lebensqualität erheblich reduzieren. Doch für nahezu alle Herzrhythmusstörungen gibt es inzwischen innovative Therapiemöglichkeiten. Hierzu gehören auch spezielle Herzkathetereingriffe und die Therapie mit einer Vielzahl von Herzschrittmachern. Bei Herzrhythmusstörungen helfen nicht nur Medikamente, sondern oft auch elektrophysiologische Eingriffe. Dafür baut das Klinikum den Bereich der Rhythmologie aus. Bei einer solchen Behandlung werden krankhafte Bereiche im Herzmuskel, die das Organ aus dem Takt bringen, gezielt verödet. Ein weiterer Schwerpunkt des neuen Chefarztes ist die Behandlung struktureller Herzschäden, beispielsweise der Schirmchenverschluss eines Lochs in der Herzscheidewand. Dieser Bereich soll am Klinikum nun auf- und ausgebaut werden.