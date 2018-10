Baudenkmal oder Biotop?

Silvia Passow

Schönwalde-Glien Die Gräben gehören im Havelland zum Landschaftsbild. Sie sind nicht natürlichen Ursprungs, sondern Teil eines ausgeklügelten Wasserleitsystems, zur Be- und Entwässerung. Zu diesem Zweck wurden sie vor dreihundert Jahren gebaut. Wehranlagen sollen dem Rückhalt des Wassers dienen. Es ist ein im Sinne der Landwirtschaft erdachtes ein Regulationssystem. Nutzer können auch Bewohner des Havellandes sein, deren Häuser in Senken stehen, denen bei Regen das Wasser durch die Tür in die Küche läuft und das Haus über die Terrasse wieder verlässt.

Wo Wasser ist, ist auch Leben. Insekten, Vögel, Amphibien, Reptilien, Säuger und natürlich Fische, sie leben am oder im Wasser. Ihr Lebensraum wird am sichersten durch ein „nicht eingreifen des Menschen“ geschützt. Seltene, geschützte Arten aus Fauna und Flora sind hier, nicht zuletzt durch Naturschutzmaßnahmen, heimisch geworden. Und da beginnt das Dilemma. Denn das Bauwerk Graben funktioniert nur, wenn die Pflege stimmt.

Politisches Frühstück mit Bodo Oehme (CDU) zum Thema

Der Bürgermeister von Schönwalde-Glien beschäftigt sich eingehend mit den Gräben des Havellandes und deren Bedeutung. Er widmete ihnen eine eigene Ausstellung im Rathaus und stellte das diesjährige Politische Frühstück unter den Aspekt der Grabenpflege. Zentrales Thema: wäre es möglich und wünschenswert, die Gräben unter Denkmalschutz zu stellen? Denn für Oehme sind die Gräben im Luch ein technisches Bauwerk. Mitdiskutieren Michael Koch (CDU), er vertritt den Bundestagsabgeordneten Uwe Feiler (CDU), sowie Vertreter der Landwirtschaft, der Wasserwirtschaft und Prof. Dr. Christian Otto, der seit 2010 einen Lehrstuhl an der Technischen Universität Berlin inne hat.

Überzeugende Argumente ohne Kontroverse

Das es sich bei den Gräben um Bauwerke handelt, deren Sinn und Zweck nur erfüllt werden kann, wenn sie wie jedes andere funktionelle Bauwerk gewartet und gepflegt werden, darüber herrscht Einigkeit in der Runde. Auch die Schuldigen am Ausbleiben der Grabenpflege sind schnell ermittelt: Naturschützer. Leider sind keine Vertreter der Naturschutzbünde oder einer entsprechenden Behörde dabei, versammelt haben sich hier die Interessenvertreter der Wasserwirtschaft. Um zu verstehen, warum deren Interessen von Belang sind und durchaus ihre Berechtigung haben, gleichwohl der Naturschutz Beachtung finden sollte, empfiehl sich ein kleiner Spaziergang.

Künstlich geschaffene Gräben und natürliche Fließgewässer

Der Graben wurde künstlich angelegt und soll einem Zweck dienen. Das Fließgewässer hat einen natürlich Ursprung. Dem Biber, ist das zunächst Schnuppe, so wie auch anderen Tieren und Pflanzen, sie machen keinen Unterschied. Die Pflege eines Grabens bedeutet, dass der Randstreifen oder die Uferböschung gemäht werden muss. Bei der sogenannten Krautung werden im Wasser wachsende Pflanzen gemäht oder entfernt. Die Räumung beschreibt die Entfernung von Schlamm und Pflanzen im Graben, der Graben wird in seinen Ausgangszustand zurückgeführt. Das kann von Hand oder unter Einsatz von Maschinen geschehen, gleichwohl sind diese Maßnahmen für Tier- und Pflanzenwelt störend bis tödlich. Bleiben die Pflegemaßnahmen aus, entsteht ein Biotop, gleichzeitig ist das funktionale Bauwerk aber nicht mehr nutzbar.

Die Auswirkungen spüren zunächst die Landwirte, trockene Felder in diesem Jahr, während die Felder im letzten Jahr selbst einem Biotop glichen. Zuviel Wasser ableiten (bei Starkregen) oder Wasser zuführen (durch den ebenfalls extra dafür angelegten Nieder-Neuendorfer-Kanal), das wäre die Aufgabe der Gräben, nebst der dazugehörigen Bauwerke. Eine Aufgabe, die die Gräben nicht leisten können wenn die Pflege nicht stimmt. Diese Pflege unterliegt aber strengen Auflagen durch Naturschutzverbände. So darf nur zu bestimmten Jahreszeiten überhaupt am Graben gearbeitet werden. Nur hält sich das Wetter zunehmend weniger an Jahreszeiten.

Bessere Grabenpflege durch anderen Schutzstatus?

Prof. Dr. Otto begründet das Ansinnen, die Gräben als Baudenkmal zu sehen, mit drei Punkten: Die Historische Bedeutung der drei Jahrhunderte alten Grabensysteme, deren technische Leistung und die Stadtentwicklungsgeschichte. „Ein wertvolles Zeugnis für die Menschheitsgeschichte“, sagt er. Er hat im Harz ein vergleichbares Projekt entdeckt, auch dies steht unter Denkmalschutz. Es habe allerdings, räumt er ein, einen einzigartigen Charakter. Einen möglichen Vorteil sieht man hier in der Tatsache, das der Denkmalschutz, wie auch der Naturschutz, vom Bund geregelt wird. Nachteil: Zukünftig könnten Denkmalschützer mit wenig Affinität zur Wasser- oder Landwirtschaft über die Pflegemaßnahmen an den Gräben entscheiden. Für Bürgermeister Bodo Oehme ist es dennoch einen Versuch wert. Er hat beim Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege den Antrag gestellt, die Grabensysteme des Havelländer Luchs in die Liste der Denkmale aufzunehmen. „Damit möchte ich die Gräben reaktivieren, so wie es ursprünglich mal gedacht war“, sagt Oehme