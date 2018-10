Zweisprachige Einführung zu Fontane-Stück

Anett Zimmermann

Zollbrücke (MOZ) Dass die Gäste des „Theaters am Rand“ in Zollbrücke aus Nah und Fern kommen, ist nichts Ungewöhnliches, aber polnische Zuschauer sind wohl eher selten. Jedenfalls in solcher Gruppenstärke wie in diesen Tagen zu einer Vorstellung des neuen Stücks nach Theodor Fontane „Gier. Unterm Birnbaum“. Regisseur Christian Schmidt hatte dazu vor einiger Zeit Kontakt zu Evelin Miethke, Seniorenbeiratsvorsitzende in Letschin aufgenommen. „Es gibt ja den direkten Bezug zu unserem Ort“, berichtete sie und hatte dann auch Altersgefährten aus der polnischen Partnergemeinde Psczcew für einen Theaterbesuch begeistern können.

In Letschin hatte man bereits gemeinsam Kaffee getrunken und wollte den Abend auch entsprechend in der benachbarten „Randwirtschaft“ ausklingen lassen. Zur Vorstellung selbst stießen noch der Seniorenbeirat aus Rüdersdorf, Gruppen der Volkssolidarität aus Podelzig und Neuhardenberg sowie des Seniorenvereins Golzow dazu.

Urszula Heuwinkel, Kulturmanagerin und -produzentin aus Berlin, sowie Anne Pantaleon, die für die Dramaturgie des Stücks mitverantwortlich war, hatten eine zweisprachige Einführung in die Kriminalnovelle vorbereitet. So verwiesen sie auf den Schauplatz Letschin, der darin Tschechin genannt wird, aber auch auf die Handlung und die besondere Umsetzung des Stoffs. Bedienen sich die Akteure dafür doch bei einer Hörspielfassung aus den 1950er-Jahren ebenso wie bei Texten des Finanzunternehmers und Buchautors Carsten Maschmeyer. Auf der Bühne stehen lediglich Catherine Stoyan und Holger Daemgen, die das verschuldete Gastwirtspaar und letztlich auch alle anderen Personen spielen. Minimalistisch und auch modern von Videosequenzen begleitet.

„Die Vorstellung war super“, erklärte tags darauf Evelin Miethke gegenüber dieser Zeitung. Auch die Senioren aus Psczcew hätten sich sehr positiv geäußert und zum Teil schon bei ihr angerufen, um sich für den „sehr angenehmen Tag“ zu bedanken. Sonst seien es meist die Polen, die die Letschiner zu Veranstaltungen einladen. „Sie kommen zurzeit einfach besser an Fördermittel“, sagte Evelin Miethke und denkt bereits über eine Folgeveranstaltung nach. Allerdings, so räumte sie ein, sei der Aufwand sehr hoch gewesen. Deshalb wäre es ihr lieber, wenn ein solches Angebot vielleicht generell über das „Theater am Rand“ für interessierte Seniorengruppen organisiert werden würde.

Sie selbst hatte sich bereits vorab mit der Fontane-Novelle befasst. „Mutter Jeschke, die nicht nur den Gastwirt im Ort beobachtet, spricht ja Oderplatt. Das wäre für mich natürlich der Clou gewesen, wenn das durch das Stück auch wieder ans Licht geholt worden wäre.“ Die jetzt hochdeutsche Variante sei aber ebenfalls ein tolles Erlebnis gewesen.