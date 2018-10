Symbolische Beulen geholt

Hans Still

Wandlitz In der Wandlitzer Gemeindevertretung ist vorerst der Versuch gescheitert, mit einer neuen Satzung die Beteiligung der Bürger beim Ausbau von Anliegerstraßen zu regeln. Die Fraktion Linke/Grüne/UWG konnte sich mit ihren Vorschlägen nicht durchsetzen.

Zweimal holte sich Jürgen Krajewski symbolisch Beulen, da er im Hauptausschuss und später in der Sitzung der Gemeindevertreter mit Nachdruck versuchte, seine Kollegen vom Antrag seiner Fraktion zu überzeugen. Lange Schreiben las er vor, getrieben vom Willen, mehr Mitsprache in Sachen Beteiligung der Einwohner bei der Erschließung von Anliegerstraßen einziehen zu lassen. „Der Anliegerstraßenbau ist auch in unserer Gemeinde ein ständiges Aufregerthema und führt immer wieder zu Diskussion, Rechtsstreitigkeiten und Verdruss auf unsere Demokratie. Deshalb sind bei Einwohnerbefragungen klare Regeln, Transparenz und rechtzeitige Informationen zwingend notwendig“, argumentiert die Fraktion beispielsweise in ihrem Beschlussantrag. Die Satzung soll jedem Einwohner die Möglichkeit geben, sich „an einem offenen und demokratischen Prozess beteiligen zu können und mitzuentscheiden“.

In der Satzung finden sich Vorschläge, wann und wer zu befragen ist, wie die Befragung zu erfolgen hat und zum Stimmgewicht der einzelnen Einwohner. So schlägt die Fraktion vor, die Bürger schon vor dem Beginn der eigentlichen Straßenplanungen zu befragen. Die Grundstückseigentümer bekommen dann die Chance zu entscheiden, ob sie für den Straßenausbau sind oder nicht. Weil das oft auch anhand der zu erwartenden Kosten entschieden wird, müsste die Verwaltung bereits rechtzeitig den Anwohnern Einblicke in die Höhe der geschätzten Kosten geben.

Vier Wochen, so der Vorschlag, bleibt dann den Anliegern Zeit, sich zu äußern und auf die Frage „Sind Sie für den Ausbau beziehungsweise die erstmalige Herstellung der .....-straße?“ mit Ja oder Nein zu antworten. Wer die Frist versäumt, hätte sein Recht auf Mitsprache verwirkt. Stimmberechtigt wäre demnach jeder, der zum Zeitpunkt der Befragung als Beitragspflichtiger gilt. Jeder Eigentümer erhält das Recht, eine Stimme abzugeben. Bei Eigentümergemeinschaften, Erbbau mit mehreren Beitragspflichtigen müssten diese sich zuvor auf ein Votum einigen.

Anschließend würde das übliche Procedere einer Wahl erfolgen: Also das Auszählen der Stimmen und ein abschließendes Ergebnis, das im Fall einer Ablehnung des Straßenbaus erst in fünf Jahren neu angefragt werden dürfe.

Die Diskussion zeigte schon in den Ortsbeiräten das Spannungspotenzial dieser Vorlage auf. In Klosterfelde beispielsweise sorgten sich die Mitglieder im Ortsbeirat um den Frieden in der Straße bei knappen Entscheidungen. „Das kann eine Straße regelrecht spalten“, hatte Roland Fahrendholz formuliert und daher gewarnt. Prompt wurde abgelehnt. Im Wandlitzer Bauausschuss kam eine Diskussion zur Gleichbehandlung auf. „Was ist denn mit den kleinen unausgebauten Straßen, die im Netz der fertigen Straßen übrig bleiben? Die Anwohner könnten ja sehr gut mit ihrer nicht ausgebauten Teilstrecke leben, weil sie ja nebenan bequem fahren können“, gab beispielsweise der Vorsitzende im Bauausschuss, Oliver Borchert, zu bedenken. Falk Hennersdorf aus Stolzenhagen meinte, das so genannte letzte Wort müsse bei den gewählten Vertretern bleiben.

Die Gemeindevertreter empfahlen den Satzungsentwurf zur weiteren Bearbeitung in der Arbeitsgemeinschaft Satzungen.