Titanen übergeben Friedensglocke

Steffen Göttmann

Altreetz (MOZ) Der Friedenstreck „Titanen on Tour“ ist am Ziel. Nach 2300 Kilometern haben acht Wagen, 14 Pferde und zwei Mulis die russischen Stadt Weliki Nowgorod, 180 Kilometer von St. Petersburg entfernt, erreicht. Und damit auch Mirko Zimmermann aus Altreetz der etappenweise dabei war.

„Wir haben die mitgeführte Friedensglocke im Kreml von Weliki Nowgorod überreicht“, berichtete Mirko Zimmermann, der als Kutscher mitgefahren ist. Er ist überwältigt von der Gastfreundschaft und der Begeisterung, die den Planwagenfahrern in Russland entgegen schlug. „Die ganze Stadt war auf den Beinen, als wir Weliki Nowgorod erreicht hatten“, berichtete der 39-jährige Altreetzer. Mit mehr als 200 000 Einwohnern gehört sie zu den größeren Städten des Landes. Der Kreml von Weliki Nowgorod sei eine Burg und gelte als Geburtsstätte Russlands. Dort eben fehle eine Glocke. Diese Lücke schließt jetzt die Glocke aus Brandenburg.

Der Kaltblut-Zucht- und Sportverein Brück (Potsdam-Mittelmark) wagte das Abenteuer, sich von Brück nach Weliki Nowgorod in Russland zu fahren. Im Juli starteten die Wagen. Mit der Tour wollten die im positiven Sinne pferdeverrückten Botschafter der Verständigung dienen, gegen Unwissenheit, Hass und Unverständnis sein. „Für ein wertvolles, freies und versöhntes Europa“, wie es heißt. 30 bis 35 Kilometer pro Tag legten sie mit ihren Pferden zurück. Das Wort „Titanen“ kommt von den schweren Kaltblut-Pferden, mit denen sich die Kutscher auf den langen Weg machten.

Seit die „Titanen on Tour“ die russische Grenze passiert hatten, seien sie wie Friedensbotschafter empfangen worden. „Wir haben in Hotels, Pensionen und etwas Ähnlichem wie einem ehemaligen Pionierlager geschlafen“, sagte Mirko Zimmermann. Dann übernachteten sie in einem von einer hohen Mauer umgebenen Schulungsheim, wo sie sich von den Strapazen erholen konnten. Für ihn erwies sich die Reise durch Russland als besonders eindrucksvoll. „Wir wurden immer mit allen Ehren begrüßt.“

In den Städten seien sie von Polizei eskortiert worden, gleich wohin sie kamen, passten Sicherheitsbeamte auf, dass nichts gestohlen wird. „Wir konnten uns immer sicher fühlen“, so Zimmermann. Für die Grenzabfertigung nach Russland brauchten die Planwagenfahrer starke Nerven. „Die Grenze nach Estland passierten wir in einer Stunde, nach Russland brauchten wir sechs Stunden“, sagte Mirko Zimmermann.

Mit gemischten Gefühlen erlebten die Reisenden den Freitag. Einerseits freuten sie sich, endlich das Ziel erreicht zu haben. Einerseits bedeutete er auch den Abschied von einem eindrucksvollen Land und den Reisegefährten. Die Planwagenfahrer kehren in den deutschen Alltag zurück. Für Mirko Zimmermann hieß es, die Koffer zu packen. „Mit dem Auto geht es jetzt nach Moskau.“ Das bedeutete acht Stunden Autofahrt. In Moskau stieg er ins Flugzeug nach Berlin. Am Sonnabend wird er mit vielen Eindrücken heimischen Boden betreten.