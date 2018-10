Schuss stoppt Angreifer

MOZ

Prenzlau (MOZ) Schüsse fielen in der Nacht zum Sonntag auf dem Prenzlauer Marktberg. Nur so konnten Polizisten einen betrunkenen Messerstecher stoppen.

Weil ein 19-Jähriger eine andere Person mit einem Messer bedrohte, war die Polizei kurz vor 23 Uhr gerufen worden. Die geriet beim Eintreffen selbst ins Visier des Angreifers. Der versuchte, durch die teilweise geöffnete Fensterscheibe des Einsatzfahrzeugs auf einen Beamten einzustechen. Der Fahrer konnte ausweichen.

Als der Mann danach seinem Opfer hinterher rannte, gab ein Polizist einen Warnschuss in die Luft ab. Daraufhin lief der Täter mit dem Messer in der Hand auf einen Polizisten zu. Der Beamte forderte den Angreifer auf, stehen zu bleiben und drohte, die Schusswaffe anzuwenden. Da der Mann nicht reagierte, schoss der Polizist. Der am Bein getroffene Angreifer konnte entwaffnet werden. Die Polizeibeamten leisteten Erste Hilfe, bis der junge Mann ins Krankenhaus gebracht wurde. Nach ersten Erkenntnissen war er stark betrunken. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin stellte einen Antrag auf Unterbringung, über den das zuständige Amtsgericht am Sonntag entscheiden sollte.