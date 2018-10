Thorsten Hengst

Zepernick Christina Lux’ Lieder sind geprägt von einer poetischen Ausdruckskraft und emotionalen Tiefe, die berührt und zum Nachdenken anregt. Am Freitag, 12. Oktober, ist die Liedermacherin ab 20 Uhr im Studio 7 in Zepernick zu Gast.sprach mit der 53-Jährigen über ihr neues Album.

Frau Lux, Ihr neues Album heißt „Leise Bilder“. Wofür steht der Titel?

Für Dinge, die wir in uns tragen und die uns beeinflussen – oft zunächst ohne wirklich wichtig zu sein. Aber sie wirken leise in uns. Mir hat es gut getan, aufzuräumen und klar hinzusehen, was ich noch tragen will und was nicht. Und so wurden die leisen Bilder laut und hörbar.

Gibt es demnach auch ‚laute Bilder‘?

Interessante Frage – laute Bilder wären für mich die Gedanken, die sofort ganz klar wissen, wo es langgeht. Gedanken, die einem sehr bewusst sind und die sich nicht leise einschleichen, sondern auf den Tisch hauen und vielleicht sagen: Nein, so machen wir das nicht!

Welche Farbtöne dominieren auf Ihrem neuen Album?

Es sind die Töne, die auch in dem Blauton des Albumcovers für mich sichtbar werden. Melancholie ist etwas Kraftvolles, wenn man sie nicht unterdrückt, sondern sich ihr hingibt.

Seit Ihrem letzten Studioalbum „Playground“ sind rund sechs Jahre vergangen. Warum hat es so lange gedauert?

Ich habe mir bewusst viel Zeit gelassen. 2015 erschien zu meinem 50. Geburtstag das Live-Album ‚Embrace‘ schon mit einigen deutschsprachigen Songs. Ich wollte mir Zeit für Arrangements und Texte lassen und wirklich an den Versionen feilen.

Ist der Wechsel der Sprache vom Englischen ins Deutsche auch ein Grund für die lange Pause gewesen?

Ja, auch das! Im Englischen kann man schnell über Feinheiten hinweg hören, im Deutschen geht das nicht. Jedes Wort liegt plötzlich auf der Goldwaage. Mich dem anzunähern, brauchte eine Zeit der Entwicklung – auch in Verbindung mit der Musik.

Wie hat sich dieser Sprachwechsel herauskristallisiert?

Es ist einfach passiert! Es kamen immer weniger englische Textzeilen angeflogen. Schon seit zwölf Jahren mische ich beide Sprachen auch innerhalb der Songs. Dabei habe ich festgestellt, dass es die Leute näher in die Geschichte bringt, wenn sie den Text komplett mitbekommen – und mich übrigens auch. In meiner Zeit mit meinem amerikanischen Mann war meine ganze Welt im Englischen verwurzelt. Als junge Frau habe ich fast nie deutschsprachige Musik gehört. Die Muttersprache hat sich Zeit gelassen, zu mir zu kommen.

Warum?

Auf meinen ersten Alben habe ich viele bittere Erfahrungen verarbeitet, in denen die englische Sprache mir wie ein Schutzraum gewesen ist. Man konnte ganz einsteigen, aber auch einfach nur mit der Musik gehen. Jetzt ist alles ganz direkt und die Themen sind andere. Ich mag das inzwischen sehr.

Gibt es einen roten Faden, der das Album zusammenhält?

Erst wenn sich die Songs sammeln wird mir klar, ob ein roter Faden da ist oder nicht. In diesem Fall ist es eine schöne Reise geworden. Jedes Album ist wie die Momentaufnahme einer Lebensphase mit den Gedanken, die mich umtreiben.

Was treibt Sie denn momentan um?

Es gibt vieles in dieser Welt, das mich zunehmend irritiert. Das Auftauchen von Populismus und Fremdenhass habe ich im Song ‚Reise‘ verarbeitet. Wir müssen uns eine sehr wichtige Frage stellen: ‚Was für ein Mensch möchte ich sein?‘. Jeder Hetzer macht sich mitverantwortlich für Übergriffe, weil er dabei hilft, blind zu machen für das, was wirklich und echt ist. Diese Leute reden zwar oft über andere, aber wenig mit ihnen. Musik kann verbinden – da bin ich ein echtes Blauauge.

Was darf man jetzt auf Tournee von Ihnen erwarten? Derzeit bin ich viel im Duo mit meinem Produzenten Oliver George unterwegs. Wir spielen die Songs des neuen Albums „Leise Bilder“ sowie auch meine älteren englischsprachigen Klassiker. Am Ende ist es ein buntes und sehr lebendiges Programm mit großer Dynamik und sehr innigen Momenten.