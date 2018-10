Kupferdiebe setzen Weichen außer Betrieb

Tilman Trebs

Hennigsdorf/Hohen Neuendorf (MOZ) Bundespolizisten haben in der Nacht zu Sonntag an der Bahnstrecke zwischen Hennigsdorf und Hohen Neuendorf zwei Kabeldiebe festgenommen. Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn hatte gegen 1 Uhr in der Nacht den Verdacht des Buntmetalldiebstahls bei der Bundespolizei gemeldet. Zivilfahnder beobachteten danach mit Hilfe von Wärmebildaufnahmen eines Polizeihubschraubers zwei Männer im Gleisbett. Sie hatten bereits 10 bis 15 Meter Kupferkabel geschnitten und in Rucksäcken verstaut. Kurz danach wurden sie festgenommen. Die Diebe hatten außerdem die Zuführung zur Weichenüberwachung und Erdungskabel gestohlen. Die Weichen mussten deshalb stillgelegt werden. Der Zugbetrieb war danach nur noch eingeschränkt möglich. Bei den Männern wurden diverse Tatwerkzeuge und geringe Mengen Drogen gefunden. Gegen die 30-Jährigen wird nun wegen besonders schweren Diebstahls, Störung öffentlicher Betriebe und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.