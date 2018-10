Herausforderer Arthur Losensky gewinnt 3000 Euro

Sophie Schade

Hohen Neuendorf (freie Autorin) Es ist Punkt zwei Uhr nachts, als in der Stadthalle Geschichte geschrieben wird. In der fünften Ausgabe der Spielshow „Wer besiegt Paul?“ gelingt es mit Arthur Losensky aus Nassenheide erstmals einem Herausforderer, gegen Multitalent Paul Aurin zu gewinnen.

„Ich habe letzte Nacht geträumt, dass ich heute verlieren werde“, verrät Paul Aurin zu Beginn der Show. Sein Traum sollte sich bewahrheiten. Nach 14 Spielen und etwas mehr als sechs Stunden Bühnenspektakel ging Herausforderer Arthur Losensky am frühen Morgen auf die Knie und brach in Jubel aus.

Aber der Reihe nach: 14 Bewerber wollten sich dem Duell mit Mathelehrer Paul Aurin stellen. Vier Kandidaten schafften es in die Endauswahl. Es war in diesem Jahr eine rein männliche Truppe. Im Auswahlspiel konnte sich Arthur Losensky mithilfe seines lautstarken Fanclubs gegen seine Mitstreiter durchsetzen.

Der 18-Jährige aus Nassenheide hat in diesem Sommer sein Abitur am Runge-Gymnasium abgelegt. Er ist ein sportlicher Kerl: Fußball, Badminton, Schwimmen – alles kein Problem für den angehenden Lehramtsstudenten. Die sportlichen Spiele sind es dann auch, die ihm im Laufe des Abends einen Vorteil gegenüber Paul Aurin verschaffen. Während es zu Beginn nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aussieht und die Punkte fein säuberlich immer im Wechsel auf das Konto des Gastgebers und das des Herausforderers verteilt werden, überzeugt Arthur vor allem beim „Kisten klettern“, dem Außenspiel des Abends, und im „Unsichtball“. Dazu kommt, dass der Herausforderer nicht viele Worte verliert und stattdessen seine Taten für sich sprechen lässt.

Spiel 13 bedeutet damit den ersten Matchball: Gewinnt Arthur das Reaktionsspiel „Wer ist schneller?“, wäre er für Gastgeber Paul Aurin nicht mehr einzuholen. Der stellt hier aber nochmal vorbildliches Geschick und eine enorme Schnelligkeit unter Beweis.

Die Entscheidung soll in Spiel 14 fallen: „Wurf Reversi“. In Anlehnung an das Brettspiel „Reversi“ werfen die Kontrahenten auf ein eigens hierfür entwickeltes Spielfeld mit Kirschkernkissen taktisch klug Quadrate ab, sodass am Ende eine möglichst große Fläche in ihrer Farbe aufleuchtet. Nun ist es Arthur, der über die Länge der Show die besseren Nerven hat, sich besser fokussieren kann und damit nicht nur dieses Spiel gewinnt, sondern gleichzeitig Pauls Siegesserie beendet.

Überhaupt sollte es ein rekordträchtiger Abend werden. Noch nie war „Wer besiegt Paul?“ so schnell ausverkauft. 800 Plätze bietet die Stadthalle, weitere 300 Interessierte standen auf einer Warteliste. Und noch nie dauerte die Show so lang. Die Kontrahenten schenken sich nichts, und so laufen die Spiele bis zwei Uhr nachts, was auch dem Publikum einiges an Geduld und Durchhaltevermögen abverlangt.

Hier schlägt die Sternstunde von Moderator Fabian Lindemann: Mit seiner dynamischen, energievollen und gleichzeitig sehr gut sortierten Art, durch den Abend zu führen, schafft er es, das Publikum auch zu später Stunde wach und bei Laune zu halten.

In Hochform ist auch das Team hinter den Kulissen der Show, das die Veranstaltung hochprofessionell ausleuchtet, zum Klingen bringt, die nötige Software programmierte und innovative Spiele wie etwa „Basketball 4 Gewinnt“ entwickelte – und das alles ehrenamtlich in der Freizeit.

Und der Sieger des Abends – der weiß im ersten Moment noch nicht so richtig, wie ihm geschieht. „Ich bin überglücklich“, fasst Arthur Losensky seine Gefühle knapp zusammen. Das Preisgeld von 3 000 Euro wird er „in einen Indexfonds investieren und Snapchat optimieren“ – oder auch für Urlaub ausgeben und sein Lehramtsstudium finanzieren, das er in der kommenden Woche an der Universität Jena antreten wird.