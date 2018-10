Die Schönheit der Landschaft

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Die Landschaften um Friesack sind vielgestaltig, weniger spektakulär, strahlen Ruhe aus und laden zum Entdeckungsspaziergang in die ursprüngliche Natur ein. Walter Ringel, Jahrgang 1934, hat sie hundertfach gemalt. Eine kleine Auswahl stellt er gegenwärtig im Ketziner Seniorenzentrum „Kurt Bohm“ zur Freude der Bewohner aber auch der zahlreichen Besucher vor.

„Ich möchte mit meinen Bildern dem Betrachter die Schönheit meiner Heimat näher bringen“, sagte er zur Eröffnung in der vergangenen Woche. Sich durch Wiesen schlängelnde Bäche, knorrige Bäume, auch offene, vielgestaltige Landschaften sind es, die er in Öl festgehalten hat. Die Motive findet er zuhauf. Schließlich ist er Landwirt, seit 1959 auch Jäger und dieserart sein ganzes Leben mit der Natur verbunden. „So entwickelte sich meine Liebe zur Landschaftsmalerei“, blickt er zurück. Und die begann bereits 1953, während eines Aufenthaltes in einer TBC-Heilstätte, wie er sagt - und hat ihn bis heute nicht mehr losgelassen.

Wert legt er darauf, dass alle Bilder nicht bloße Kopien der Landschaft sind. Einen begradigten Graben male er lieber in seinem natürlichen Verlauf und Wasserspiegelungen kommen manchmal auch dazu. „Ein bisschen künstlerische Freiheit muss sein“, fügt er scherzhaft hinzu. So manche Diskussion gab es bereits während der Eröffnung in den Gängen des Seniorenzentrums und der Blick in die bekannte Natur ist für die Bewohner ebenso eine Abwechslung, wie es das musikalische Programm war. Das gestalteten Gunar und Peter von der Ketziner Gruppe L.P.G. im herbstlich geschmückten Gemeinschaftsraum.

Die Bilder von Hobby-Maler Walter Ringel können hier täglich von Interessenten besichtigt und auch gleich vor Ort erworben werden.