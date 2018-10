Bunter Kunstherbst im Kloster

Kunstherbst in der Klosterruine: Luisa Pink aus Karlsdorf probiert die Altfriedländer Kräuterteemischung von Alfred Effert (r). Dieter Rusche (Mitte), der Hauptverantwortliche der Veranstaltung, hat wieder viele Künstler und Handwerker gewonnen. © Foto: Johann Müller

Ulf Grieger

Altfriedland (MOZ) Der 17. Altfriedländer Kunstherbst des Vereins Langes Haus zog am Sonntag trotz des etwas ungemütlichen Wetters viele Besucher an. In der Klosterruine gab es ein abwechlungsreiches Programm.

Altfriedland avanciert immer mehr zur Drehscheibe der Anbieter aus verschiedenen Oderlandregionen. Das ist das Verdienst von Ulrich Dahl, dem neuen Vorsitzenden des Vereins Langes Haus und den inzwischen wieder 27 Mitstreitern im Verein. Dahl nutzte die Gelegenheit zur Eröffnung des Kunstherbstes, um sich vor allem bei jenen zu bedanken, die die 17. Auflage der Veranstaltung ermöglicht hatten. Dieter Rusche war es als Cheforganisator des Kunstherbstes erneut gelungen, Anbieter aus der Märkischen Schweiz, dem Oderbruch sowie dem Frankfurter Raum an den Verkaufsständen in der Klosterruine zu vereinen. Die kamen natürlich ins Gespräch, so weit es die Geräusche des Kettensägenkünstlers Kurt Kleemann aus Booßen zuließen. Untereinander und mit den Gästen, so dass auch bei der Veranstaltung die regionale Vernetzung enger geflochten werden konnte.

Bereits beim Apfelfest des Naturparkes Märkische Schweiz am Langen Haus war der „Scharnier-Effekt“ von Altfriedland als Mittler zwischen den Landschaften deutlich geworden. Ein Effekt, den Ulrich Dahl sehr begrüßt und der auch von den neuen, wieder auch jüngeren Mitgliedschaft mitgetragen wird. „Die Verjüngung des Vereins hat begonnen. Wir freuen uns auch über weitere Mitglieder, so Dahl. Er ist sicher, dass es den Verein auch in den nächsten zehn Jahren noch geben wird.

Bevor allerdings der Kunstherbst starten konnte, waren sechs Frauen und zwei Männer des Vereins dabei, die Klosterruine von den Hinterlassenschaften des Sommers zu säubern. Es wurde zudem fleißig Kuchen und Brot gebacken. Das alles konnten Doris Jeratsch, Heidi und Lajana Bastigkeit in der Kaffeestube anbieten.

Für etwas Verwirrung hatte in Altfriedland die Amtsverwaltung gesorgt, die dem Verein Langes Haus für die Nutzung der Ruine noch eine Gebühr von 50 Euro berechnen wollte. Alfred Effert, der langjährige Vorsitzende des Vereins, hatte diese Gebühr zwar bezahlt. Aber Ortsvorsteherin Christiane Arndt-Pernau klärte rasch auf, dass es sich dabei nur um ein Missverständnis handelte. Der Verein kann das Kloster zum Kunstherbst stets kostenfrei nutzten.

Dass dieses Kloster ein tolles Ambiente für Kunst aller Art ist, konnte man am Stand von Christiane Kloke erleben. Sie stellte Bilder aus, die sie in den vergangen Jahren gemalt hat, aber auch gerade erst fertig gestellt hat, wie die „Angler bei Groß Neuendorf“ oder den feuerroten Abendhimmel im Oderbruch. Andere Werke zeigen die Schönheit des Schweizerhaus-Areals in Seelow.

Für ein Schatzbüchlein mit Sprüchen hat Renate Rusche ihr Leben lang gesammelt. Daraus schöpft sie nun, um große Leinen-Taschentücher damit zu beschriften. Mit der Nähmaschine! Eine Auswahl zeigte die Textilgestalterin ebenso wie Bildercollagen aus Leder. Und auch Olaf Golze aus Frankfurt hatte es mit Sprüchen. Bei ihm stehen sie allerdings auf Brettchen. Auf Beton setzt hingegen Karsten Umlauff aus Lebus. Er präsentierte Gartendeko.