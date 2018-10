Provinz trifft Großstadthipster

Volles Programm: Cineast Bernd Eggeling hat sich schon sämtliche Tickets für die kommenden Tagen gesichert. Er will sich jeden Block der Provinziale bis einschließlich Sonnabend anschauen. Insgesamt werden in diesem Jahr 39 Filme in vier Kategorien gezeigt. © Foto: Thomas Burckhardt

Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Die Provinziale startete am Sonnabend mit der deutschen Filmpremiere von „Das Dorf der schwimmenden Kühe“, von Katarzyna Trzaskavor vor ausverkauftem Saal. Bei der 15. Auflage des Eberswalder Filmfestes werden 39 Wettbewerbsfilme gezeigt.

Schon zu Beginn des Eberswalder Filmfestes zeigt sich Organisator Kenneth Anders zufrieden: Der erste Abend war schon frühzeitig ausverkauft und auch für die kommenden Tage seien die Vorverkaufszahlen sehr gut. „Es verspricht wieder inspirierend und vielfältig zu werden“, so Anders. Als das Filmfest vor 15 Jahren startete, war das Thema Landleben und Provinz noch randständig. Mittlerweile sei es viel stärker im gesellschaftlichen Bewusstsein und in der politischen Debatte, so Anders. Dem kann Bürgermeister Friedhelm Boginski nur zustimmen. Allerdings, gebe es zu wenige Konzepte zur Zukunft des ländlichen Raumes. Hier sei noch viel zu tun, ist er überzeugt.

Kenneth Anders freut sich auf ein Filmfest mit viel Austausch und Diskurs. Er legt Wert darauf, dass es nicht immer nur um das Urteilen gehe, vielmehr sei auch das bloße Beschreiben äußerst wichtig. Das Leben in der Provinz bleibe konfliktreich und auch widersprüchlich. Der Eröffnungsfilm der 15. Provinziale zeigte dabei einen durchaus heiteren Blick auf das Leben auf dem Land. Der Dokumentarfilm „Das Dorf der schwimmenden Kühe“ zeigte das Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher Welten. Drei Neo-Hipster aus Berlin, die auf der Suche nach einem Leben in ursprünglicher Natur und überhaupt nach dem Sinn des Lebens sind, beschließen nach Ostpolen zu reisen. Dort wollen sie Naturidylle finden und sich ihrer Spiritualität hingeben. Die drei landen schließlich auf einem landwirtschaftlichen Betrieb im Osten Polens. Gegen freie Kost und Logis helfen sie der Bauernfamilie auf dem Hof. Dort sind sie zugleich fasziniert und abgestoßen vom Leben auf dem Land. Im polnischen Milchviehbetrieb lernen sie so einiges über Kühe, Kälber und Küchentricks. Als sie die Bauersfrau ermahnt, die Kartoffeln dünner abzuschälen, blitzt erstmals die Hilflosigkeit, der mit der Natur entfremdeten Großstädter hervor. In Berlin seien die Kartoffeln bereits gewaschen, lautet die kleinlaute Entschuldigung für die Verschwendung.

An die Grenzen ihrer Toleranz gerät die Hauptprotagonistin schließlich, als sie den Geruch der Bratwürstchen ertragen muss. Für die ländlich geprägten polnischen Gastgeber sind die Hipster aus dem fernen Berlin dagegen wie Außerirdische einer anderen Welt. Als Frau vorrangig Frauen zu lieben, auf keinen Fall heiraten zu wollen und gleichzeitig irgendwann einmal ein Kind zu haben, sprengt die Vorstellungskraft der Dorfbewohner. Sie amüsieren sich über die Gewohnheit ihrer Gäste nackt im Garten zu duschen und über die mittelalterliche, aber sicherlich nachhaltig produzierte Kleidung, der Fremden und fragen sich ernsthaft, ob die Berliner wohl des Schreibens mächtig seien. Trotz aller Gegensätze zeigen sich beide Seiten interessiert am Leben der Anderen. Die Berliner können nicht verstehen, dass die Bäuerin ihr Leben als glücklich und erfüllt beschreibt. Beim gemeinsamen Arbeiten auf dem Feld werden plötzlich auch Gemeinsamkeiten deutlich. Der Landwirt erklärt seinen Blick auf die Natur. „Die Erde gibt Leben und macht gute Luft“. Das finden die drei auch, schließlich beten sie täglich zu MondIn und küssen Mutter Erde. Am Ende säen sie gemeinsam in Harmonie und singen polnische Volksweisen.

In Polen wird der dogmatische Blick der drei, die sich bislang in ihrem Lebensstil überlegen gefühlt haben, erschüttert. Sie geraten ins Zweifeln.

Das Publikum war amüsiert vom Film, mehrfach ging ein Gelächter durch den Saal, wenn wieder einmal die beiden gegensätzlichen Welten aufeinanderprallten. „Ein guter Film, der zum Nachdenken anregt“, findet Sebastian Schadach aus Berlin. Der Lebensstil der Neo-Hipster sei schon sehr skurril. Das fand auch Bert Bessel: „Den Großstädtern wurde bei ihrer Reise aufs Land der Spiegel vorgehalten und sie wurden am Ende wieder ein Stück geerdet“, so sein Resümee. In jedem Fall ein gelungener Auftakt für das 15. Filmfest in der Provinz.