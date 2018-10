Viel Interesse für neu eröffnetes Blok O

MOZ

Frankfurt (Oder) Ab heute kann im früheren Kinderkaufhaus in der Magistrale nicht nur Kaffee getrunken, sondern auch gearbeitet werden. Frankfurts erster privat betriebener Coworking Space, das Blok O, wurde am Sonnabend, anderthalb Jahre nach der ersten Idee, eröffnet. Mehr als 100 Interessierte schauten sich die Räume auf 750 Quadratmetern an, lauschten Vorträgen zur Geschichte des Hauses und zu neuen Konzepten des Arbeitslebens oder plauschten bei Kaffee und Kuchen. Im April des kommenden Jahres zieht auch die Frankfurter Filiale der Sparda-Bank in das Gebäude ein.

An dem Ort wird man dann also Kaffeespezialitäten trinken, allein oder in Gruppen arbeiten und Bankgeschäfte erledigen können. Freiberufler, Gründer und andere, die den Coworking Space nutzen, können etwa ein Tagesticket für 15 Euro kaufen und bekommen Strom, Internet und Zugang zum Drucker. Die regulären Öffnungszeiten ab sofort sind montags bis sonnabends 9 bis 17 Uhr. Wer eine Mitgliedschaft abschließt, kommt rund um die Uhr in das Blok O. Für die Idee zusammengetan hatten sich das Berliner Unternehmen St. Oberholz und die Sparda-Bank.