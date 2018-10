Ein roter Teppich für die Bürger

Gabriele Rataj

Bruchmühle (MOZ) So lange gibt es den Jugend- und Kulturverein, der untrennbar mit dem heiß schlagenden Herzen des Ortes verknüpft ist, dem Bürger- und Kreativhaus mit 17 Arbeitsgemeinschaften. Das ist am Wochenende gefeiert worden.

Wer am Freitagabend ins Festzelt wollte, musste am Eingang über den roten Teppich. Weit und breit indes kein Promi in Sicht. Einfach Bürger, Nachbarn, Einwohner strebten in den neben dem Bürger- und Kreativhaus „Zur alten Mühle“ aufgebauten provisorischen Saal. Solche, denen der rote Teppich allemal ausgerollt gehört.

Ein Großteil derer ist schließlich im Jugend- und Kulturverein versammelt, der zur Festsitzung aus Anlass seiner Gründung vor 25 Jahren geladen hatte und seither Motor für ein buntes gesellschaftliches und kulturelles Leben in dem wachsenden Altlandsberger Ortsteil ist.

So saßen sie beisammen – jene Jungen, die sich anfangs im Bauwagen trafen, und jene, die sich schon damals in der Seniorenarbeit verdient machten. Von Beginn an habe es dieses Miteinander von Jung und Alt gegeben, merkt Vereinsvorsitzender Daniel Bergemann in seiner Festrede an. Ingmar Fedrich und Jutta Schrage standen beispielhaft dafür. Und das sei bis heute so geblieben, auch wenn Personen inzwischen gewechselt haben.

Meilensteine in der Chronik dieser Zeit zeugen von diesem Miteinander, das auf den Ort vielfach ausstrahlt. Allesamt sind sie festgehalten in einer dicken und reich bebilderten Broschüre. Sie beleuchtet die Zeitabschnitte, nennt Namen der zahlreichen Akteure, schaut in ihre Gesichter und erzählt Geschichten.

Von Sommerferienlagern der Jugendlichen in Drei Eichen, von Hallenfußball-Nachtturnieren, Renovier-Einsätzen, phantasievoll gestalteten Garagenwänden und „Young Live im Park“. Von der 100-Jahr-Feier der Siedlungsgemeinde und diversen Veranstaltungen rund um dieses Jubiläum, zu dem Verein und Ortsbeirat zum wiederholten Male ihr typisch enges Zusammenwirken demonstrierten. Von Stolpersteinen für umgekommene jüdische Mitbürger, Festumzug und eigens gebrauten Mühlentropfen.

Vom langen und mit Leidenschaft geführten Kampf um ein Bürgerhaus, das schon 2003 im Gebietsänderungsvertrag zum Zusammengehen als eine Stadt Altlandsberg fixiert worden war. Bergemann nennt eine Zahl: 257 000 Euro – umgerechnet eine Viertelmillion haben Bruchmühler Akteure der Stadt und sich selbst „geschenkt“.

Entwurf einer Konzeption, Planungsphasen 1–4 durch die örtliche Baufirma, begleitende Baubetreuung, detailliert erarbeitete Unterlagen, Umfeldgestaltung, Außenanlagen und 19 000 Stunden Ehrenamtsarbeit seit Einzug ins „eigene Heim“ verbergen sich darin – seit 2012 unterstützt durch Bundesfreiwillige. Der Imagefilm, den es als Siegerpreis eines bundesweiten Wettbewerbs gab, zeigt viele Facetten davon. Eine Aktuelle fehlt darin indes, die Auszeichnung von Katrin Schultz, Leiterin des gemeinsamen Domizils aller Bruchmühler, mit der Ehrennadel in Silber und der Eintragung ins Ehrenbuch der Stadt.