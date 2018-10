Rolf-Peter Büttner verabschiedet sich als Dirigent

Tilman Trebs

In der Oranienburger Nicolaikirche ist am Sonntagnachmittag eine Ära zu Ende gegangen. Nach 18 Jahren als Dirigent hat Rolf-Peter Büttner sein letztes Konzert gegeben und den Taktstock an seinen Nachfolger Sven Schilling weitergereicht. Büttner verabschiedete sich mit einem mehr als zweistündigen Konzert vor ausverkaufter Kirche.

Büttner, der zu DDR-Zeiten als Berufsmusiker mit verschiedenen Kapellen durch Europa und die Sowjetunion tourte, ist ein Urgestein des Blasmusikvereins. Als Jugendlicher gehörte er 1964 zu den Mitbegründern des Orchesters. Als nach der Jahrtausendwende ein neuer Dirigent gesucht wurde, lag die Verpflichtung des Profi-Schlagzeugers nahe, obwohl er die Leitung eines Orchesters nie studiert hatte. Büttner hatte sich die Kunst als Stammgast des Berliner Konzerthauses jahrelang von den dortigen Dirigenten abgeschaut. Schon vor Jahren wurde Büttner dafür gelobt, das Oranienburger Blasorchester professionalisiert und für neue Stile geöffnet zu haben. Das war auch beim Abschiedskonzert nicht zu überhören. Neben klassischer Polka ließ Büttner auch keltische Flötenmusik, Leonard Bernsteins West Side Story, Szenen aus Verdis Nabucco und ein Violinenkonzert von Felix Mendelssohn Bartholdy spielen.

Nach 18 Jahren sei es wichtig, dass in dieses Orchester eine neue Erfahrung, neues Repertoire und neue Stimmung kommt“, sagte der scheidende Dirigent in seinen Dankesworten. Er ziehe sich zurück, weil die Belastung mit den Jahren doch zu groß geworden sei. „Es ist schwer zu gehen, aber ich bin ja nicht aus der Welt.“

Verabschiedet wurde Büttner hernach nicht nur mit tosendem Applaus, sondern auch mit einer für ihn komponierten Hymne auf der Melodie von Abbas „Thank you for the Music“, die auch etliche Besucher mit anstimmten.