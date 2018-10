Vier Schläge und Freibier sprudelt

Stimmung im Festzelt: Die Partymacher aus Storkow heizten den Gästen der Kurstadtwiesn in Bad Freienwalde auch in diesem Jahr wieder tüchtig ein. Bei der obligatorischen Polonaise wird es kurz darauf nicht nur auf der Tanzfläche richtig eng. © Foto: Anett Zimmermann

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Bad Freienwalde. Mehr als drei Schläge hätte Ilka Krüger, seit Juni Geschäftsführerin der Bad Freienwalde Tourismus GmbH, bei ihrer Anstich-Premiere bei der Kurstadtwiesn wohl nicht gebraucht. Nach dem Vierten sprudelt das Bier in Strömen.

Weil Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) zur Kurstadtwiesn diesmal im Urlaub sein wollte, hatten sich die Verantwortlichen des Bad Freienwalder Oktoberfests um René Erdmann und Daniel Herwig von der Freiwilligen Feuerwehr nach Ersatz umsehen müssen. Den hätten sie mit der neuen Tourismus-Chefin Ilka Krüger aber auch schnell gefunden, freuen sie sich am Sonnabend kurz nach 20 Uhr im rappelvollen Festzelt hinter dem ehemaligen Finanzamt. Sicherheitshalber stellen sie ihr noch Jürgen Knoll, der bis 2015 an der Spitze der Wehr stand, zur Seite. Aber ehe der eingreifenkann, schlägt Ilka Krüger beherzt ein viertes Mal zu. Danach müssen schnell die Gläser und auch ein Besen her. Der Zapfhahn ist nicht mehr zu sehen.

Das tut der Stimmung aber keinen Abbruch. Vielmehr scheint sie zusätzlich Fahrt aufzunehmen. Das Schulzendorfer Tanz- und Blasorchester hatte sich zuvor noch etwas mühen müssen, damit sich die Hände der Gäste passend zum Lied gen Himmel reckten. Dabei stehen einige Besucher offenbar seit Beginn des Fests auf den Tischen. Die Juchzer klingen nicht schlechter als beim Münchner Original.

Beeke Scheib aus Lüdersdorf ist zum ersten Mal bei der Kurstadtwiesn dabei. Den Apostroph, der auch im Schriftzug auf der Bühne zu entdecken ist, müsse man als Eigenart sehen, meint später René Erdmann. Beeke Scheib ist vor allem zum Gucken da, wie sie sagt. „Das Oktoberfest in München ist mir zu groß“, erklärt sie auf Nachfrage. Dabei habe sie eine ganze Reihe an Dirndln im Schrank. Als Moderatorin des Erntefests in Lüdersdorf brauche sie jedes Jahr ein Neues, erzählt sie lachend, hat allerdings eine Lederhose an. „Mir war heute nicht nach Kleid.“ Im Gegensatz zu vielen anderen Frauen. Die Mischung der Dirndl ist bunt, reicht von klassisch über fesch bis streng schwarz. Bei den Karos der Blusen dominiert Rot.

Auch bei den Hemden der Männer der Freiwilligen Feuerwehr Altranft. Sie schwitzen am Ausschank und in der Spülküche. Da staunt sogar Mandy Bomborn vom Berliner Look Catering, das erstmals mit sechs Leuten dabei ist. 400 Haxen, 400 halbe Hähnchen, 600 Bratwürste, 600 Käsekrakauer, 600 Brezeln, 21 Stangen Kassler und 20 Leberkäse im 3,5-Kilogramm-Stück habe man dabei, zählt sie auf. Nur die Jausen-Brotzeitplatte scheint nicht so richtig zu gehen.

Wie auch, die 16 Kellner und Kellnerinnen kommen kaum noch zu den Tischen durch. Zu ihnen gehört zum dritten Mal Ina Grün. „Dienstverpflichtete Freundin“ eines Feuerwehrmanns aus Altranft. „Die Männer sind geübt“, sagt sie, die sonst als Verwaltungsfachangestellte im Bad Freienwalder Rathaus tätig ist. Was ist mit Ermüdungserscheinungen? „Kennen wir nicht“, sagt die junge Frau lachend. Während sie am Sonntag ausschlafen will, müssen die Männer schon beim deutsch-polnischen Erntefest wieder ran. „Zum Glück fallen beide Veranstaltungen sonst aber nicht auf das gleiche Wochenende.“

Aylin Schmolinski richtet sich vor der Fotowand erst einmal die Haare. Papa Mario habe sie ihr verwuschelt. „Das Oktoberfest ist genauso gut wie im Vorjahr“, stellt unterdessen Dajana Smolinski, Ehefrau des Unternehmers aus Bad Freienwalde, fest. Die Familie sei das fünfte Mal dabei. Für das Oktoberfest in München würde auch ihr einfach die Zeit fehlen. Und eines will sie unbedingt noch loswerden: „Die meisten Helfer sind ehrenamtlich hier, bauen in ihrer Freizeit das Zelt auf und sorgen dafür, dass wir Spaß haben dürfen. Toll!“

Damit spricht sie René Erdmann aus dem Herzen. „Ich kann allen Beteiligten wirklich nur danken“, wiederholt er am Sonntag und freut sich vor allem über eine erneut friedliche Kurstadtwiesn ohne Vorfälle.