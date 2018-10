Feiern auf ganz eigene Art

Einst und jetzt: Die ersten Badegänge im Winter fanden 1988 im Freibad an der damaligen Gewerkschaftshochschule statt. Was liegt näher, als den 30. Geburtstag der „Bernauer Eisheiligen“ im Freibad Waldfrieden zu feiern? Die Wassertemperatur lag am Sonnabend bei 14 Grad Celsius. © Foto: Wolfgang Rakitin

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Bernau.Ihr 30-jähriges Bestehen feierten die „Bernauer Eisheiligen“ am Sonnabend mit einem bunten Fest und natürlich einem Badegang an jenem Ort, an dem im September 1988 alles begann: im Freibad Waldfrieden.

„Wir wollten etwas Neues, etwas ganz Anderes machen“, erinnert sich Wolfgang Heyn. Auch Margitta May sagt: „Die Sektion ‚Winterbaden’ innerhalb der Hochschulsportgemeinschaft Wissenschaft entstand damals ganz unprofessionell“. Die meisten Gründungsmitglieder seien Geisteswissenschaftler an der Gewerkschaftshochschule „Fritz Heckert“ Bernau gewesen, was letztlich auch die spätere Namensgebung für den Verein „Bernauer Eisheilige“ erkläre. „Wissenschaft und Heilige ist ein schöner Gegensatz“, findet Margitta May.

Sie, Dietmar Müller, der langjährige Vorsitzende, und Klaus Luczak sind von den damaligen Gründungsmitgliedern noch immer im Verein aktiv. Zwei weitere - Wolfgang Heyn und Fritz Burr - sind, neben aktiven und ehemaligen Mitgliedern am Sonnabend ebenfalls zur Jubiläumsfeier erschienen. Sie alle sind dazu an den Ort zurück gekehrt, an dem alles begann: Die ersten Kaltwasser-Gänge erfolgten im Freibad an der Gewerkschaftshochschule, dem heutigen Freibad Waldfrieden.

Silvia Manks, die Abteilungsleiterin der Winterbader beim SV Grün-Weiß, und Margitta May lassen die vergangenen 30 Jahre der Winterbader-Gemeinschaft Revue passieren. Jeden Sonntag von Anfang Oktober bis März/April treffen sich die Frauen und Männer von 10 bis 10.45 Uhr zum Baden und Schwimmen am Liepnitzsee. Regelmäßige Ausnahmen sind der seit 1996 traditionelle „Badegang mit Gesang“ 3. oder 4. Advent im Obersee in Lanke, der zweite Sonntag im Januar, wenn die „Bernauer Eisheiligen“ am Eisbadertreffen bei den „Berliner Seehunden“ im Orankesee teilnehmen sowie ein Sonntag Mitte Februar, wenn zum Winterbaderspektakel in Ahlbeck eingeladen wird. Seite Mitte der 1990er- Jahre sind sie auf Usedom dabei und brachten immer wieder Pokale mit nach Hause, beispielsweise als „Originellste Badegruppe“. Fast schon legendär sind die Auftritte der Bernauer als „Olsenbande“ oder „Alibaba und die 40 Räuber“. Bis ins Detail stimmen Kostümierung und Ausstattung, mit denen sie sich in die Fluten stürzen.

Beim Jubiläumsfest darf ein solches Schauspiel nicht fehlen. Der Musikfilm „Heißer Sommer“ steht diesmal Pate. Zu den in bunte Kleider gehüllten Damen und Herren gesellt sich auch der „Eisheilige“ Wolfgang Reichert in brauner Mönchskutte. Der 65-Jährige stieß vor drei Jahren zu den Winterbadern, nachdem er in den Ruhestand gegangen war. In der kalten Jahreszeit baden zu gehen, hatte er in Bayern, wo er 14 Jahre lang arbeitete, für sich entdeckt. Als er 2015 nach Werneuchen zurückkehrte, führte ihn der Weg sofort zum Verein. Diese Entscheidung sei goldrichtig gewesen, sagt Wolfgang Reichert. „Die Eisheiligen sind lustig“, schwärmt er. Und seit er Rentner ist, haben die für ihn noch eine größere Bedeutung. „Wenn man weiß, im Winter geht’s sonntags ins Wasser, dann kriegt das ganze Rentnerleben eine Struktur“, sagt der Werneuchener.