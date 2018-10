Lähmende Bürokratie

Potsdam (MOZ) Stell dir vor, es ist Geld vorhanden, aber man ist nicht in der Lage, es auszugeben. Genau das passiert derzeit bundesweit.

So auch in Brandenburg zum Beispiel beim Kita-Ausbau. Personell ausgezehrte Verwaltungen haben Schwierigkeiten damit, immer kompliziertere Fördermittelanträge in einer angemessenen Frist zu bearbeiten. Und Baufirmen können sich kaum retten vor Aufträgen, pokern deshalb, indem sie immer höhere Preise aufrufen.

Die Auswirkungen des Fachkräftemangels sind inzwischen überall und für jedermann spürbar. Und glaubt man den Prognosen, sind die jetzigen Engpässe erst der Anfang. Passend dazu kommt der Aufschrei der Bauindustrie im Osten über zu viel Bürokratie. Völlig zu Recht prangert sie an, dass immer weniger Fachkräfte immer mehr Zeit für Papierkram verschwenden müssen – ob in den Amtsstuben oder in den Büros der Baufirmen. Wie kann diese Spirale gestoppt werden? Wer hat das in der Hand? Die Bürokratie erscheint wie eine Krake, die sich lähmend um unser Land legt.