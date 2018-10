HCN putzt Werder II von der Platte

Gunnar Reblin

Neuruppin (MOZ) Der HC Neuruppin ist zurück in der Erfolgsspur. Die Mannschaft von Trainer Michael Drefahl schüttelte sich die 22:26-Pleite in Wusterwitz am Sonnabend mit einem souveränen 33:29-Heimerfolg gegen Werder II aus den Kleidern.

„Wir haben ein gutes Spiel gemacht“, lobte HCN-Coach Drefahl. Wobei ihm nicht alles gefallen hat, was er von seinen Schützlingen gesehen hat, zum Beispiel „die vielen klaren Chancen, die wir ungenutzt gelassen haben“. Zum anderen gestand Drefahl, dass es seinem Team nicht gelungen sei, die „Granaten im Werder-Team“ so aus dem Spiel zu nehmen wie geplant. Er meinte Christoph Drescher und Ronny Lowens, die ihr gehobenes Niveau mehrfach aufblitzen ließen.

Doch auch die Neuruppiner haben ein paar Granaten auf dem Parkett. Und die Hausherren zauberten einen blitzsauberen Start aufs Parkett. Die ersten fünf Würfe waren allesamt drin. Wow. Drefahl: „Dass es dann nicht so weiter geht, ist auch klar.“ Und William Kehnscherper, der drei der fünf Treffer nach bekannter Art aus dem Rückraum reingewuchtet hatte, befand: „Der gute Start war wichtig. Er hat uns Selbstvertrauen gegeben.“ Warum die Neuruppiner dann den Faden verloren, erklärte der Blondschopf mit der mangelnden Absprache in der Defensive (siehe nebenstehendes Interview).

Bei Werder griff in dieser Phase Ronny Lowens in die Handball-Trickkiste. Vor allem seine Anspiele an den Kreis auf Henry Wascher waren eine Augenweide. Wascher narrte die Neuruppiner mehrfach – und vollendete stets gekonnt. Beim Stand von 9:7 für den HCN war Coach Drefahl daher gezwungen, eine Auszeit zu nehmen.

In ein offen geführtes Match stieg dann Fabio Pastor ein, der sich berufsbedingt verspätet hatte. Und mit ihm kam neuer Schwung rein. Darüber hinaus stabilisierte sich die HCN-Abwehr, so dass die Gastgeber eine Drei-, später gar eine Vier-Tore-Führung halten konnte.

Im zweiten Durchgang kam dann ein Punkt zum Tragen, der bereits vor dem Spiel auszumachen war. Denn die Werderaner waren – wie in der Vorsaison auch – mit sehr dünnem Kader angereist: diesmal zu acht (inklusive zwei Torhüter), im Vorjahr gar nur zu siebt. Gaben die Neuruppiner in der Vergangenheit die Partie noch mit 26:27 aus der Hand, blieb der HCN diesmal in der Siegesspur. Zwei Kontertore durch Jonas Simon und Hans Kühne nahmen Druck von der Brust (23:19/39.). Werder ging nach und nach die Puste aus. Technisch klasse, riss fortan lediglich Christoph Drescher an den Ketten. Der Linkshänder war kaum zu stoppen, auch für den zunehmend stärker haltenden Tobias Kröcher im HCN-Kasten. Erst beim 31:26 (55.) war die Partie entschieden und für den HCN der dritte Saisonsieg unter Dach und Fach.