Gambenmusik und eine Liebesgeschichte

Ruth Buder

Beeskow (MOZ) Das Konzert in St. Marien begann mit einer schlechten Nachricht: Einer der vier Gambenspieler des Jaye-Consort aus Berlin hatte sich am Daumen verletzt und konnte nicht spielen. Doch die drei anderen Musiker Christine Gerhardt, Tilman Muthesius (selbst Gambenbauer) und Michael Krayer verstanden zu improvisieren.

Sie hatten das Programm kurzfristig umgestellt, wie Kantor Matthias Alward zu Beginn anerkennend erwähnte. Und so kamen die rund 30 Besucher im Südschiff der Marienkirche am Sonnabend zu einem Musikgenuss der besonderen Art.

Die Akteure führten sie in die Zeit der Spätrenaissance, in die Zeit, in der der englische Dramatiker William Shakespeare (1564-1616) die tragische Geschichte des berühmtesten Liebespaares der Welt, Romeo und Julia, schrieb. Seither wird das Stück in den verschiedensten Fassungen in aller Welt zur Aufführung gebracht.

Doch bevor die eigentliche Aufführung begann, stellten die Musiker zunächst ihre fünf verschiedenen Gamben - 30 Saiten waren zu stimmen - vor. Gamben, auch Knie- oder Schoßgeigen genannt - sind historische Instrumente verschiedener Größe und Klangformen, die Eigenschaften der Violine, der Bratsche und auch von Zupfinstrumenten vereinen. Mit ihrem exzellenten Spiel versetzten die Künstler die Besucher in die elisabethanische Zeit am englischen Hofe zurück.

Die Musik passe zwar in die Zeit, aber nicht direkt zum Stück, nehme aber die Stimmung der Tragödie um die zwei Liebenden auf, wie Christiane Gerhardt erklärte. „Damals waren Theater und Musik nicht getrennt.“ Zwischen den Musikstücken erzählten die Künstler die im italienischen Verona spielende, herzzerreißende Geschichte von Romeo und Julia, die Geschichte von den beiden Liebenden, die zueinander nicht kommen konnten und über deren dramatischen Tod die beiden verfeindeten Familien sich wieder versöhnen.

Nach eineinhalb Stunden Gambenspiel und Prosa dankten die Besucher mit einem langen Applaus.

Das nächste Konzert in der Reihe Musik in St. Marien findet am 3. November um 17 Uhr mit dem Motettenchor unter dem Thema „Befiehl du deine Wege“ statt.