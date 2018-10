Leichhardt-Lauf auf neuer Strecke

Elke Lang

Trebatsch (MOZ) Es war wir immer, aber es war auch ganz anders beim diesjährigen Ludwig-Leichhardt-Lauf der gleichnamigen Gesellschaft. Der Lauf erlebte am Sonnabend seine 38. Auflage. Am Treffpunkt Leichhardt-Museum hatten sich ganz entspannt rund 70 Teilnehmer versammelt. „Alle Generationen ohne Altersgrenzen noch oben oder unten“, versicherte André Parade, der Vorsitzende der Gesellschaft. „Es geht nur um die Teilnahme, nicht um einen Sieger.“

Neu in diesem Jahr war die Route, die erstmals ganz den Spuren Leichhardts folgte. „Die Radfahrer bewegen sich nach rechts und dann entlang des Leichhardt-Trails bis zum Leichhardt-Ufer in Goyatz“, beschrieb Parade den Weg. Mit Rückfahrt sind zwanzig Kilometer zu absolvieren, was eine bis anderthalb Stunde dauert. Für die „Wanderer“ ging es nach links entlang des alten Leichhardt-Wanderwegs am Vaterhaus des Australienforschers im Ortsteil Sabrodt vorbei zum Leichhardt-Aussichtspunkt und wieder zurück. Beide Strecken zusammen sind neun Kilometer lang und dauern rund zwei Stunden.

Das Startzeichen durfte diesmal die zwölfjährige Lene Henning geben, die sich in ihrer Grundschulzeit in Tauche intensiv mit Ludwig Leichhardt beschäftigt hatte und dabei ein Australien-Dominospiel aus Holz entwickelte. Dieses wird am Mittwoch auf der Leichhardt-Konferenz in Goyatz vorgestellt. Lene erhält ein Auszeichnung mit Leichhardt-Statue, Urkunde und einer kleinen Geldprämie.

Für den gemütlichen Teil des Tages war ein kleines Zelt mit Tischen und Bänken aufgebaut. Die Sportfrauen um Angela Aurich hatten für den Basar Kuchen gebacken, und Antje Merres, die beim Verein angestellt ist, betreute für diesen den Grill-und Getränkestand. Nach dem lauf begann das Kulturprogramm der Grundschule Tauche, danach spielten die Goyatzer Blasmusikanten auf. „Sie begleiten seit 38 Jahren den Lauf, also von Anfang an“, ist André Parade begeistert. Der Fackelzug 18.30 Uhr beendete diese traditionelle sportlich-gesellige Veranstaltung zu Ehren von Ludwig Leichhardt.

Als Höhepunkt der Leichhardt-Ehrung kann das große Fest 2013 aus Anlass des 200. Geburtstags des Entdeckers angesehen werden, der 1848 bei einer Expedition im unwegsamen Inneren Australiens verschollen ist. Bei diesem Fest damals, so erzählt André Parade, konnte der Ludwig-Leichhardt-Lauf eine Rekordbeteiligung von 207 Läufern beziehungsweise Radlern verbuchen.