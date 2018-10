Projekttag gegen Gewalt und Rassismus

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein einziger Tag kann wenig, er kann aber auch sehr viel verändern, findet Arkadiusz Zietek. Von dem Projekttag gegen Gewalt, Rassismus und Islamophobie, den er im Rahmen des Theaterprojekts Instant Acts mitorganisiert hat, erhofft sich der Künstler aus Polen zunächst einmal einen pädagogischen Effekt.

In den einzelnen Workshops sollen durch den Umgang mit Künstlern aus verschiedener Ländern Vorurteile gebrochen werden. „Die Schüler lernen, dass die nationale Zugehörigkeit eines Menschen nicht entscheidend ist“, betonte der 45-Jährige.

Der Mann aus Lublin wählt in jedem Jahr neue Musiker, Sänger und Akrobaten für das Projekt aus. Nach einer Kennlernwoche startet dann die Tour von Instant Acts. In diesem Jahr werden die Künstler insgesamt 38 Schulen und Jugendgefängnisse besuchen – vorwiegend im ländlichen Raum und in Ostdeutschland.

Seit Jahren schon nehmen jedes Jahr Neuntklässler der Gesamtschule 3 an dem Projekttag teil. Schulleiterin Ute Tupy ist davon überzeugt, dass die Schüler dadurch Kompetenzen wie Teamgeist und die gegenseitige Rücksicht aufeinander schulten. Dadurch, dass das Thema Toleranz auf einer künstlerischen Ebene bearbeitet werde, könnten junge Menschen eher erreicht werden, meinte die Direktorin.

Und auch die Schüler selbst, die sich während des Tages in verschiedene Workshops wie Breakdance, Beatbox und Jonglieren eintragen konnten, lobten den lockeren Umgang mit den Künstlern. Jonah Buhr und Paul Kostka haben etwa am Zaubererkurs teilgenommen . „Es war schon interessant zu erfahren, wie so einige Tricks funktionieren“, meinte Jonah Buhr.

Neben dem pädagogischen Ziel hat der Projekttag laut Arkadiusz Zietek auch einen sportlichen Hintergedanken. Schüler könnten vielleicht neue Talente an sich entdecken, so die Hoffnung. „Viele Schauspieler haben sich selbst von Vorbildern inspirieren lassen“, weiß der Künstler, der auch einer der Ideengeber des Projekts ist. Ins Leben gerufen wurde Instant Acts vor 25 Jahren – damals kam es zu Ausschreitungen vor Asylbewerberheimen in Rostock-Lichtenhagen. Rassistische Übergriffe gab es aber auch in Eberswalde, wo Arkadiusz Zietek damals als Straßenmusiker unterwegs war. „Um den Menschen das Trauma wegzunehmen.“