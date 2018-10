MSV bejubelt Last-Minute-Sieg

Gunnar Reblin

Neuruppin (MOZ) „Scharf bleiben“, hatte Henry Bloch seinen Schützlingen mehrfach zugerufen. Die Worte des MSV-Trainers fanden Gehör. Die MSV-Rakete zündete. Die Neuruppiner drehten einen 0:1-Rückstand gegen Falkensee in einen 2:1-Sieg. Mit einer großen Portion Glück gelang in der Nachspielzeit der Siegtreffer.

Zwei von fünf Extraminuten waren abgelaufen, da holten die Neuruppiner zum Lucky Punch aus. Und sie trafen die Falkenseer mit Wucht. Alexander Riehl hatte aus der zweiten Reihe einfach mal abgezogen. Der Ball prallte an den Innenpfosten und von dort an den Rücken von Torwart Pascal Stahl. Die Kugel rollte schließlich zum 2:1-Sieg für den MSV ins Netz. Hier Riesenjubel, dort Fassungslosigkeit. „Scheiße“, brachte es Kapitän Tom Buschke aus Falkenseer Sicht auf den Punkt.

Bis zur letzten Sekunde hatten die Hausherren an den Siegtreffer geglaubt – und wurden schließlich belohnt. „Diese Mentalität zeichnet uns gerade aus“, frohlockte MSV-Trainer Henry Bloch. „Erstaunlich, dass wir dieses Ding noch ziehen. Man wird sehen, wie wichtig dieser Dreier noch werden kann.“ Er sah sein Team diesmal spielerisch jedoch nicht so überzeugend wie zuletzt. Gegen den von Falkensee aufgebauten Fünfer-Abwehrriegel mit Turm Lars Nielsen im Zentrum taten sich die Neuruppiner schwer. Sehr schwer sogar. Klare Chancen? Fehlanzeige. Zwar brachen die Hausherren zwei-, dreimal über Außen durch, vornehmlich über die rechte Seite in Person von Lars Müller. Doch dann fehlte die Krönung, wie bei Müllers Chance nach 24 Minuten. Statt selbst mit einem Lupfer den Torerfolg zu suchen, legte er zu ungenau ins Zentrum ab. „Über Außen hat uns die Kreativität gefehlt“, hatte Bloch ein Manko ausgemacht. Geduld war gefragt. Gefährlicher ging‘s auf der anderen Seite zu. Einmal klärte Tobias Voelkel in letzter Not (18.). Einmal hatten die Gäste Pech beim Lattenkracher von Marc Stephan (40.).

Nach der Pause folgte der Schock. Die Gastgeber gerieten durch einen abgefälschten Fernschuss in Rückstand. Christopher Schulze hatte abgezogen. MSV-Trainer Bloch gestand nach Abpfiff: „Ein Rückstand stand natürlich nicht auf unserem Plan.“

Und dann war das geforderte „Scharf bleiben“ gefragt. Zunächst prüfte Lukas Japs Gästekeeper Stahl, der oftmals keinen sicheren Eindruck machte, mit einem Freistoß. Bei Dimitar Milushevs Schlenzer fehlten wenige Zentimeter. Und dann patzte Stahl. Japs hatte die Kugel mit Schnitt von der linken Seite vors Tor geschnibbelt. Lemke war einen Schritt schneller als der Gästekeeper am Ball. Ausgleich. Ein glücklicher Treffer. Und in der Nachspielzeit hatte mit dem MSV mal wieder ein Spitzenteam den Dusel auf seiner Seite, auf den ein Kellerkind stets so hofft.

MSV: Fraufarth – Krüger, Blumenthal, Schultka – Alexander Riehl – Müller (61. Vladimirov), Japs, Logins (71. Florian Riehl), Voelkel (61. Milushev) – Lemke, Weckwerth

FF: Stahl – Drescher, Buschke, Nielsen, Seymen, Mausolf – Burchardi, Eckert, Schulze, Dahm (86. Kisseljov) – Stephan (78. Kotfitzki)