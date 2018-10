Die 18-Jährigen richten es weiter

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt. Der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt hat in der Fußball-Landesliga Süd den den fünften Platz zurückgeholt. Er besiegte zu Hause den FSV Glück Auf Brieske/Senftenberg mit 5:0 (3:0).

Rundum zufriedene Gesichter unter dem Dynamo-Anhang im Sportpark an der Aral-Tankstelle. Gerade hatte der FSV Dynamo sein Heimspiel mit 5:0 beendet. Dabei war nicht irgendwer gekommen, sondern mit dem FSV Glück Auf Brieske/Senftenberg ein Schwergewicht dieser Liga. Allerdings scheinen die besten Zeiten längst vorbei, als die „Knappen“ bis 1963 insgesamt 13 Jahre im Oberhaus der DDR gespielt hatten. Seit sieben Jahren sind die Senftenberger Stammgast in der Landesliga Süd, Jahr für Jahr gehören sie zu den Aufstiegsanwärtern. Doch davon war am Sonnabend wenig zu merken. „Ich sehe mit dem Torhüter nur drei Spieler aus der Vorsaison“, sagt der erneut zuschauende Christian Wulff. Der 35-Jährige gehört zu den neun Spielern aus dem Dynamo-Landesliga-Kader, die momentan nicht zur Verfügung stehen. Wegen einer Schulterverletzung wird der Offensivspieler voraussichtlich erst in zwei Wochen spielen. So waren es überwiegend um die 20-Jährige, die das von Paul Ehrlich gehütete Gäste-Tor belagerten. Besonders auffällig agierte in der Anfangsphase der 18-jährige Aziz Toure, der mit seinen schnellen Antritten oft mehrere Gegenspieler auf sich zog und regelmäßig am Senftenberger Strafraum zum Abschluss kam. Verfehlte er in der 4. Minute per Kopf das Tor nur knapp, so musste zehn Minuten später der Senftenberger Tobias Schumann in höchster Not auf der Linie eingreifen, um einen Treffer des Spielers aus dem Benin zu verhindern.

Dynamisch agierte auch Maik Frühauf auf der linken Seite, dessen Zuspiel in die Mitte Steven Frühauf nach gut einer Viertelstunde aus vollem Lauf mit einem Flachschuss zum 1:0 verwertete (18.). Kurz darauf hatte auch Toure sein Erfolgserlebnis. Er kam mit vollem Tempo aus dem Mittelfeld, spielte den Ball noch am herausgelaufenen Torwart vorbei und vollendete aus 18 Metern. „Aziz spielt seit zwei Jahren bei uns Fußball. Ob er in Benin spielte, weiß ich nicht. Er ist schnell und technisch stark, hält aber oft den Ball zu lange und wird dadurch häufiger gefoult“, erklärt Dynamo-Trainer Detlef Brauer, der dieses Mal ohne seinen gleichberechtigten Mitstreiter Dirk Liedtke an der Linie auskommen musste. „Zur Zeit macht es mit den Jungen so richtig Spaß. Zum Training kommen ständig zwölf bis 15 Spieler, keiner meckert, sie machen mit ihrer hervorragenden Einstellung die mangelnde Erfahrung wett.“ So lassen sich derzeit für den 57-Jährigen auch die Schmerzen besser ertragen, die er kurz nach der Operation durch sein künstliches Kniegelenk hat. „Ein halbes Jahr wird es wohl noch dauern, bis ich wieder gehen normal kann“, erklärt Brauer.

Erst in der 20. Minute musste er die erste Gäste-Chance registrieren, als Izzet Özcelik einen Fernschuss knapp am rechten Pfosten vorbei setzte. Doch so richtig gefährlich wurden die Knappen nicht, die es hauptsächlich mit langen Bällen nach vorn probierten. Doch oft genug fehlten vorn die Anspielstationen – im Gegensatz zu den Eisenhüttenstädtern waren die Knappen läuferisch viel weniger aktiv. Das bewies Toure auch in der 27. Minute, als er von hinten durchstartete und aus 20 Metern knapp vorbei schoss, jedoch seine Mitspieler übersehen hatte.

Während es Senftenberg weiterhin nur aus der Distanz probierte (33. Maximilian Schurig, 37. Schuss ans Quergstänge durch Philipp Jautze) fanden die Gastgeber zu Ende der ersten Halbzeit wieder zum gepflegten Kombinationsspiel zurück. Lohn war das 3:0 kurz vor der Pause durch Bagher Niazi, der mit einem Zuspiel von Najibullah Ahmadi aus dem Mittelfeld bedient worden war.

Nach der Pause zunächst auf beiden Seiten etwas Leerlauf, wobei in erster Linie die Gäste liefern mussten. Doch so richtig zwingende Aktionen zeigten diese über die gesamten 90 Minuten nicht. Und wenn schon mal ein Spieler halbwegs in Schussposion kam (65. Markus Riedel, 74. Paul Natusch, 79. Francisco Schulze, 89. Maximilian Schurig), dann reagierte dieser entweder zu unentschlossen oder zu ungenau. So waren es weiterhin die Dynamos, die ins Tor trafen. Steven Frühauf erhöhte nach gut einer Stunde auf 4:0, als er auf der linken Seite sich frei durchgesetzt hatte und per Flachschuss abschloss. In der Schlussphase kam der eingewechselte 18-jährige Nico Urbansky zu seinem ersten Landesliga-Treffer, als der ebenfalls eingewechselte Nayeb Fatahi sich auf der rechten Seite durchgesetzt hatte und Urbansky aus Nahdistanz nur noch einschieben musste. Kurz zuvor hatte sich sein Mitspieler Oliver Weniger noch lautstark geärgert, als er 30 Meter vor dem Senftenberger Tor das leere Gehäuse verfehlt hatte. Ähnliches war dem 23-jährigen Koch bei ArcelorMittal schon in der 67. Minute widerfahren. Dennoch war Trainer Brauer voll des Lobes über ihn. „Dafür arbeitet er extrem viel für die Mannschaft. Auch nach diesen Versuchen war er gleich wieder nach hinten geeilt.“ So wie der eigentlich recht kritische Dynamo-Trainer am Sonnabend nur Positives fand. „Wir haben heute mit drei aktuellen A-Junioren gespielt. Die anderen sind ja auch nicht viel älter. Wir setzen weiter auf diese Mannschaft. Hervorragend auch, wie Maik und Steven Frühauf die Rolle der fehlenden Älteren übernehmen und die Jungs führen.“

Belohnt werden die erfolgreichen Dynamos nicht nur mit Worten. „Ich habe den Jungs versprochen, das es bei einem Sieg eine gemeinsame Grill-Party der Spieler mit Kind und Kegel geben wird. 300 Euro stehen dafür zur Verfügung“, erklärt der Vereinsvorsitzende Uwe Schwagerick.