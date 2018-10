Ein Tag für Körper, Geist und Seele

Elke Lang

Fürstenwalde (MOZ) Die fünfte Fürstenwalder Gesundheitsmesse des Vereins Power-Unternehmerinnen war wieder ein Erfolg. Organisatorin Birgit Bauer versprach einen „bunten Ausstellungsmix“ mit rund 30 Beteiligten, davon waren elf regionale Firmen in Sachen Körper, Geist und Seele neu dabei.

Die Stände im großen Saal des Bürgerhauses „Fürstenwalder Hof“ waren am Sonntag reich ausgestattet mit Messgerätschaften, Cremetuben, Tinkturen, sogar Schmuck und Miederwaren, vor allem auch Infotafeln und Flyern sowie Broschüren. „Es ist wert, diesen Aufwand zu betreiben“, ist Birgit Bauer überzeugt, „Die Besucherzahlen sind von Jahr zu Jahr gestiegen.“

Liane Scheller und Detlef Slominski aus Fürstenwalde sind das erste Mal als Besucher dabei. Über besondere gesundheitliche Probleme können sie nicht klagen, aber „vielleicht schlummert etwas in uns, und wir können vorsorgen“, erklärte Liane Scheller. Beide unterzogen sich bei der Bad Saarower Heilpraktikerin Gabriele Possin einer „Oxidativen Stressmessung für Radikale“.

„Riechen Sie nichts? Hören Sie nicht? Das kann man trainieren“, lud der Fürstenwalder Klangtherapeut und -pädagoge Ricardo Liebsch ein, während Ehefrau Katrin Handmassagen mit ätherischen Ölen durchführte. Beide geben Kurse für Kinder und richten Eltern-Kind-Workshops aus. Der Obolus, der am Sonntag für die Handmassage gezahlt wurde, kommt einem Schulprojekt auf Bali zugute.

Auch die Johanniter waren vor Ort. „Jeder, der will, kann sich hier an der Erste-Hilfe-Trainingspuppe zur Herz-Lungen-Wiederbelebung erproben“, versprach Michael Treptow. Sandra Katzer von den Johannitern wiederum warb für Hausnotrufgeräte: „Wir bringen sie in die Wohnung und übernehmen die Beantragung der Kosten bei der Pflegekasse“, ist der Service. Seit der erste Gesundheitsmesse jedes Jahr dabei ist Magisa, die Mobile Wundversorgung, vor allem für chronische Wunden. „Wir sind nur auf Wunden spezialisiert“, erklärte Sabrina Schäper, Außendienstleiterin des Unternehmens. „Deshalb können wir Ärzte und Hauskrankenpflege entlasten. Da wir herstellerunabhängig arbeiten, können wir genau auf den Patienten abgestimmt handeln.“

Selbst Schmuck wurde auf der Messe angepriesen, und zwar dekorativer Magnetschmuck. Ilona Preuß aus Heidesee-Friedersdorf ist das zweite Mal dabei und schwört bei zehnjähriger Erfahrung darauf, dass dieser „die Durchblutung bei Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Rheuma, Migräne und vielem anderem verbessert und damit das Leiden lindert“.

Miederwaren und Perücken gehörten zur Messe ebenso wie die „Ernährungsberatung mit Biss“ durch Björn Merten. An seinem Stand duftete es nach frischer Minze. Er berät Firmen, aber auch individuell, zum Beispiel bei Hauptproblemen, Diabetes, Darm- und Gewichtsproblemen.

Am Stand „Skinling“ von Dirk Wehlmann aus Wiesbaden ging es um „beweisbare Entgiftung“ und bei seiner Standpartnerin Ingrid Ulbrich aus Bad Saarow um „Leben im Gleichgewicht“. Mit Claudia Dittrich aus Fürstenwalde war eine Steuerberaterin speziell für das Gesundheitswesen vor Ort. Neu war die Universität Potsdam dabei, welche einen Gesundheitscheck für Leute zwischen 40 und 70 Jahren anbot, „um herauszufinden, wie viel Menschen ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben“, erklärte die wissenschaftliche Mitarbeiterin Monique Wochatz.

„Am Ende des Checks beraten wir, wie die Teilnehmer etwas durch Bewegung und Ernährung verbessern können“, so die Uni-Mitarbeiterin.