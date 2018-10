Ansturm beim Tafel-Tag

Jan-Henrik Hnida

Erkner (MOZ) Beim zwölften Tafel-Tag machten am Sonnabend Politiker aus Stadt und Kreis Hoffnung, dass der Gefas-Standort im Fichtenauer Weg erhalten bleibt. Für die vielen Gäste folgten Hausführungen, eine „Lange Tafel“ – und für Kunden gab es Kosmetika, Schokoladen und Blumen.

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Tafeln in Deutschland fuhr eine Gefas-Delegation (Gesellschaft für Arbeit und Soziales) zum Zukunftskongress nach Berlin. „Wir konnten feststellen, dass sich die Tafeln der Gefas hervorragend und aktiv in die deutsche Tafelbewegung einbringen“, sagte Gefas-Vorstand Siegfried Unger in seiner Begrüßungsrede – Dank der Arbeit der ehrenamtlichen Mitarbeiter. So wurden Heike Falk, Ilka Merbold und Irene Dehmel für ihre langjährige Mitarbeit geehrt. Sie kommen aus Grünheide, Neu-Zittau und Schöneiche.

Positive Aussichten bezüglich der Zukunft des Gefas-Hauptsitzes äußerte der stellvertretende Bürgermeister Clemens Wolter in seiner Ansprache. Unger bedauerte, dass nur Politiker von SPD und Linke seiner Einladung zum Tafeltag gefolgt seien.

Bei der anschließenden Haus-Führung beantwortete er die Fragen der Besucher. Ob noch Helfer gebraucht würden, bejahte der Vorstandsvorsitzende deutlich. „Unsere Autos fahren um 8.30 Uhr vom Hof – die letzten kommen um 21 Uhr wieder“, um Lebensmittel einzusammeln. Die Gefas in Erkner bietet neben der normalen Tafel eine für Kinder, eine mobile Tafel und Essen aus der Sozialküche an.

Mit orangenen Schürzen sind die Helfer auch beim Tafel-Tag im Einsatz. Eine davon ist Projektleiterin Yvonne Dreher-Bohme. Sie behält in der Ausgabestelle den Überblick – bei so einem Andrang, wie am Sonnabend nicht einfach. „Es kommen heute schon mehr, als an anderen Tagen“, berichtete sie. Kosmetika, diverse Schokoladensorten und Blumen gibt es nicht immer. Dreher-Bohme war früher selbst Tafel-Kundin. „Dann fragte mich jemand, ob ich Lust habe, mitzuhelfen.“ Das tut sie nun seid anderthalb Jahren.

Vor der Auslage mit buntem Obst und Gemüse steht Inge Back mit ihren beiden Kindern. „Ich komme seit sechs Jahren zur Tafel“, sagte die Mutter – aus finanziellen Gründen. Auch bei Gerard Kaman aus Schöneiche ist das Geld knapp. „Ich habe eine Familie mit zwei Kindern.“ Nun will der junge Mann aus Kenia ein Haus in Fürstenwalde bauen. Gerade mache er eine „Einstiegsqualifizierung“, um arbeiten zu können; in der Ausgabe packt er Brötchen in seinen Korb.

Bereits einen vollen Korb trägt Manfred Kühne unterm Arm. Seit zehn Jahren kocht der 76-Jährige für die Tafel in Erkner. „Was für ein herrlicher Tag heute“, kommentiert der ehemalige Koch die sommerlichen 22 Grad. Die nutzt Hiltraut Preilowski im Innenhof bei Kaffee und Kuchen gut aus. Sie sei zu Besuch da und schaue, wo die „Großtochter“ Katharina so arbeite. Letztere ist die Leiterin des Mehrgenerationenhauses.

Gegen halb zwölf wird die „Lange Tafel“ eröffnet. Die Kreistagsabgeordnete Rita-Sybille Heinrich (Linke) verteilt eine Kürbis-Möhrencremesuppe. Ihre Partei will so ein „Zeichen der Solidarität“ setzen. Während Schüler Niklas Matern als DJ für Hintergrundmusik sorgt, setzt sich Rainer Wenkel (SPD) mit einem Kaffee in die Sonne. „Es gibt hier so viele Engagierte“, sagt der Stadtverordnete. Es wäre schlimm, wenn der Gefas-Standort dicht gemacht werden würde. „Doch die Entwicklung ist positiv“, deutet er an.

Bei der Tafel Fürstenwalde eröffnete Christiane Röhr am Sonnabend den neuen Ausgaberaum, der „mindestens dreimal so groß ist, wie der alte“, so Unger.