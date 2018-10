Ein Baum für trockene Zeiten

Ruth Buder

Sauen (MOZ) Die Stiftung August Bier hat am Sonnabend eine Führung zu den Esskastanien im Sauener Wald angeboten. Der Baum des Jahres wird dort auf einer Plantage angebaut.

Der Tag ist wie geschaffen für eine Exkursion zu Castanca sativa, zu den Esskastanienbäumen im Sauener Wald. Die Herbstsonne scheint warm und golden, die rund 40 Interessierten besteigen am Papphaus froh gelaunt und erwartungsvoll die Autos mit Hänger. Dann startet unter Leitung von Försterin Monique Müller die Exkursion zu den zwei Stationen.

Personelle Verstärkung hat sie sich von Harald Schill und Norman Heß, Mitarbeitern der Eberswalder Hochschule für nachhaltige Entwicklung, sowie von Roland Graeff von der gleichnamigen Bauschule in Bad Liebenwerda geholt. Unter den hohen, fast 70 Jahre alten Esskastanienbäumen erklärt Harald Schill informativ und unterhaltsam, dass die Edelkastanie zu den nicht einheimischen Bäumen gehört, ihren Ursprung im Mittelmeerraum hat. Die Römer brachten sie vor etwa 2000 Jahren mit dem Wein (das Esskastanienholz wurde für die Rebstöcke verwendet) in unsere Breiten.

In den Sauener Wald kamen die Esskastanien durch Heinrich Bier, dem Sohn des berühmten Forstmannes August Bier. Vor allem die langen schmalen Blätter der Esskastanien waren ihm für die Bodenverbesserung wichtig, deshalb wurden sie für den Neuaustrieb immer wieder gekürzt. Doch einige freistehende Bäume, sie sind wohl 68 Jahre alt, wuchsen in die Höhe, an ihnen hängen heute in stachliger Schale die braunen, relativ kleinen Früchte.

Den weit verbreiteten Irrtum, dass die Edelkastanie verwandt mit der bestens bekannten Rosskastanie ist, klärte Harald Schill auf. Die Edelkastanie gehöre wie Buche und Eiche zu den den Buchengewächsen, während die Rosskastanie den Seifenbaumgewächsen zugeordnet werde. Die Marone gelte als die „Kartoffel unter den Laubbäumen“, weil sie sehr stärkehaltig sei und als „Brotbaum“ früher den Armen im Mittelmeerraum als Grundnahrungsmittel diente.

Und noch ein Gutes hat die Esskastanie: In der Eberswalder Hochschule, so erklärte Harald Schill, werde gegenwärtig experimentiert, ob sie sich eignet, um dem Klimawandel zu trotzen. „Es gibt Hinweise darauf, dass sie viel Trockenheit aushält“, so Schill. Ob die Blätter der Esskastanie auch gut gegen Husten seien, wie ein Besucher wissen wollte, kann der Experte sich vorstellen: „Sie sind sehr gerbstoffhaltig.“

Ganz besonders große Exemplare der Esskastanie konnten sich die Besucher im Pappelmustergarten anschauen, den Heinrich Bier in den 1950er Jahren angelegt hatte. Neben anderen fremdländischen Bäumen wird in diesem Versuchsgarten die Esskastanie kultiviert, um Saatgut für die forstwirtschaftliche Vermehrung zu gewinnen. Tennisballgroße Früchte hängen dicht an den noch kleinen Bäumen. Norman Heß und Roland Graeff erklären, wie ausgewählte Musterbäume aus ganz Brandenburg aufgepfropft werden, um das genetisch beste Saatgut zu erhalten.

Sehr interessiert zeigt sich der 73-jährige Bruno Fechner, denn er lässt zu Hause in Fünfeichen aus einem kleinen Pflänzchen einen Esskastanienbaum wachsen. „Nach einem Jahr ist er schon 15 Zentimeter hoch“, erzählt er stolz.

Wie die gebackenen Esskastanien schmecken, konnten die Besucher nach der Exkursion probieren. Dafür hatte Franziska Lange extra den großen Backofen am Papphaus angeheizt. Unter der Schale, die man abpulen muss, bietet die gelbliche Frucht einen nussigen Geschmack. Zum Vergleich wurden auch die großen Esskastanien aus dem Supermarkt angeboten. Die meisten stellten fest: „Nicht die größten Früchte schmecken am besten.“ Und auch der Apfelkuchen und die Brötchen, gebacken aus dem Mehl der Esskastanie, mundeten den Besuchern. „Mal was anderes, nicht schlecht“, fand Gerd Wilke, der aus Berlin zu der kurzweiligen und mit viel Liebe von den Veranstaltern vorbereiteten Exkursion in den Sauener Wald angereist war.