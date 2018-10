Hinein ins Bayerische Stübchen

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Was ist ein Oktobersommer schon ohne ein Fest? Für ein bisschen Wiesn-Stimmung mussten Eisenhüttenstädter am Wochenende nicht einmal weit fahren. In den Räumen des Vereins Innovativ ging es mit Weißwurst, Brezeln und Bier aus Maßkrügen traditionell bayerisch zu.

Kleider gehören normalerweise nicht zur Garderobe von Petra Ryback. Zum Eisenhüttenstädter Oktoberfest kam die Mitarbeiterin des Vereins Innovativ vor einigen Wochen deshalb lieber mit Lederhose und Hosenträgern. Eine Ausnahme machte sie am Wochenende hingegen beim Oktoberfest ihres Vereins.

Um ein bisschen Wiesn-Stimmung in den Räumen an der Straße der Republik aufkommen zu lassen, schmiss sich Petra Ryback am Samstag ausnahmsweise einmal in das Dirndl einer Freundin. Ihre Kollegin Elke Koop machte es ihr gleich und freute sich, die traditionelle Tracht noch einmal aus dem Schrank holen zu können. „Es ist total schön, sowas zu tragen“, meinte die 36-Jährige, die sich passenderweise gerade über Weißwurst und Weißkraut hermachte.

Für das traditionelle Gedeck sorgte das Team vom Innovativ-Verein ebenfalls. Neben Weißwurst, Weißkraut, Brezeln und Bier aus Maßkrügen brachten am Samstag Volksmusik sowie Tischdecken und Wimpelreihen mit der bayerischen Rautenflagge die passende Atmosphäre in das Vereins-Domizil. Um das sogenannte „Bayerische Stübchen“ zu ergänzen, sollten die Besucher eigentlich noch regionale Küche – also Haxe, Grillwurst und Pommes – vorfinden. Da die Blaue Feldküche hingegen abgesagt hatte, kümmerten sich die Vereinsmitarbeiter kurzfristig noch um Salat, Schmalzstullen und Bockwurst, wie Irina Reßler, die stellvertretende Vereinsvorsitzende, berichtete.

Bei dieser Gelegenheit verriet Irina Reßler auch, dass die Organisation des Festes eigentlich auf einem Missverständnis zwischen den Mitarbeitern beruht. Eine Kollegin habe einen Oktoberfest-Abend für das Team von Innovativ vorgeschlagen. „Daraus ist dann ein Fest für alle geworden“, erzählte sie. Eine Idee, von der gleich alle begeistert gewesen seien.

Davon war auch vor den Vereinsräumen noch viel zu spüren. Während einige in der Polonaise über den Platz schritten, genossen andere eine Maß Bier – oder sogar Lady-Maß in der kleineren Variante. Als „kleines Gaudi“ bezeichnete einer der Besucher die Veranstaltung. Im Maßkrug vor ihm stand ein Bier mit roter Brause. „Im Westen wird das als Tango bezeichnet“, erläuterte der Mann, der in Dortmund lebt, hingegen regelmäßig wegen seiner Freundin nach Eisenhüttenstadt kommt.

An der Bierzeltgarnitur nebenan machte es sich Irmgard Sippmann mit ihrer Truppe bequem. In der Regel kommt die 85-Jährige an Donnerstagen zum Seniorenclub her, wie sie sagte. „Aber das wollten wir auch mitmachen“, meinte die Eisenhüttenstädterin, die sich noch genau an ihren ersten Oktoberfestbesuch in München erinnert. Ihre beiden Schwägerinnen und sie hätten die Maß damals in einem Schluck geleert. „Um uns herum haben alle gejohlt“, schilderte sie. Sie hätten damals zwar keine Tracht, aber Hüte mit Federn getragen.

Ihre Enkelin Samantha Sippmann half während dessen bei der Aktion „Wir trödeln für einen guten Zweck“ mit, die an dem Tag ebenfalls stattfand. An ihrem Stand verkaufte sie Schmuck und Kleidung, die sie selbst nicht mehr trug. Schon früher sei sie mit Mutter und Großmutter zu verschiedenen Anlässen hergekommen, sagte die 21-Jährige. Derzeit absolviert sie auch ihren Bundesfreiwilligendienst bei Innovativ – gerade weil sie die Arbeit des Vereins sehr wichtig findet. Das Oktoberfest bietet etwa in ihren Augen auch denjenigen, die sich das normalerweise nicht leisten könnten, die Möglichkeit, das traditionelle Volksfest zu feiern.

Mit dem Geld aus der Trödelaktion werden laut Irina Reßler dann die nächsten Kinderveranstaltungen finanziert, zum Beispiel der Nikolaustag. Das Oktoberfest für die Mitarbeiter findet übrigens trotzdem statt. Am Abend werde dann ihr Team, meinte Irina Reßler, bei verrückter Musik zusammensitzen und feiern.