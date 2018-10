Erst werken, dann in der Schulküche stärken

Sonja Jenning und Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Antroposophie, Eurythmie, ganzheitlicher Erziehungsansatz – wer wissen wollte, was genau es mit der Waldorfpädagogik auf sich hat, konnte am Sonnabend in den Alltag sowohl der Freien Waldorfschule als auch des Waldorfkindergartens „Moosgärtlein“ schnuppern. Auch für alle anderen gab es in der Schule Neues zu erkunden: Zum ersten Mal wurde das noch im Aufbau befindliche „kleine Klassenzimmer“ vorgestellt. Dort konnten Interessierte Spiele und Bücher ausprobieren. Das Zimmer wird Schülern mit besonderen Herausforderungen in ihrer Entwicklung als Ort dienen, um eine Auszeit vom regulären Unterricht zu nehmen und hat auch einen Ruhebereich für erkrankte Kinder. Schüler der Mittelstufe können dort eine feste, pädagogisch betreute Hausaufgabenzeit in Anspruch nehmen.

Außerdem gab es zum ersten Mal die Möglichkeit, das neue Werkstattgebäude aktiv zu nutzen. Werklehrer Tom Radtke führte durch die Werkstatt. Der fünfjährige Luca kam mit seiner Großmutter Simone Demmler und war begeistert. Er schaute sich die Werkbänke genau an und probierte einige Werkzeuge aus. „Luca wird nächstes Jahr eingeschult“, erklärte Simone Demmler. „Ich bin vom Konzept der Waldorfschule überzeugt und habe meine Tochter und meinen Schwiegersohn auf den Tag der offen Tür aufmerksam gemacht. Gemeinsam nutzen wir diese Gelegenheit, die Schule näher kennenzulernen.“

Beim Gang durch die Gebäude warteten viele Mitmachangebote auf die Besucher: Malen mit Aquarellfarben im Raum der 2. Klasse oder ein Geschicklichkeitsparcours im Raum der 3. Klasse. Lehrerin Lydia Nülken zeigte im Handarbeitsraum, was in den Klassenstufen gestrickt, gehäkelt und gestickt wird: In der 6. Klasse stellen die Schüler eine Puppe nach Waldorfart her und in der 8. Klasse nähen sie mit der Nähmaschine. In den Klassenräumen lagen Hefte, Jahresarbeiten und Wandzzeitungen aus, damit sich die Besucher ein Bild von Arbeitsweise und Unterrichtsinhalten machen konnten. Wer nach dem Rundgang eine Pause brauchte, konnte das Mittagsangebot der Schulküche testen. Es gab Kürbissuppe und Salat vom Buffet.(soj/sam)