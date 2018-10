„Nebelwelt“ auf der Bühne des Bürgerhauses

Thomas Berger

Neuenhagen Vergangenes Jahr hatte das Junge Ensemble vom Circus Schatzinsel in Reichenow das von Anja Häusser und Joachim Scheffler entwickelte Stück „Nebelwelt“ mit Jugendlichen aus Deutschland, Polen und jungen Geflüchteten einstudiert. Schon die Premiere war ein voller Erfolg. Jetzt kommt die Zirkustheater-Inszenierung zu einem Gastspiel nach Neuenhagen, ist am kommenden Sonnabend, 13. Oktober, um 19 Uhr, auf der Bühne des Bürgerhauses zu erleben.

Im Stück geht es um Macht und Ohnmacht, Annähern und Zurückweisen, um Begegnung und Kämpfe. Aus dem Nebel tauchen die Waldmenschen auf, verschwinden wieder in ihm, der Nebel nimmt mitunter die klare Sicht auf die Dinge. Und „Nebelwelt“ bietet durchaus nicht nur zufällig Verknüpfungen zur aktuellen Situation auf dem Globus, sondern will mit den künstlerischen Mitteln von Theater, Artistik, Klang und Lichteffekten ganz bewusst Assoziationen auslösen. Bewegung und Körperlichkeit haben dabei Vorrang vor Sprache – ein besonderes Erlebnis, das nun auch die Besucher im Bürgerhaus Neuenhagen in seinen Bann ziehen wird.

Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung ist eine Kooperation des IB-Jugendhauses Blaupause und der Hönower Jugendwerkstatt.