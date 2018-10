Schmierfinke schlagen in drei Kommunen zu

Jan-Henrik Hnida

Erkner (MOZ) Von Freitagnacht auf Sonnabend kam es in drei Kommunen zu Sachbeschädigungen durch Schmierereien.

In Woltersdorf wurde in der Berliner Straße die Schaufensterscheibe eines Frisörladens mit weißer Farbe besprüht und in Schöneiche waren im Heuweg zwei Geschäfte betroffen. Hier wurden die Fenster eines Bäckereiladens und Frisörs mit Farbe bemalt.

Auch in Erkner, in der Woltersdorfer Landstraße kam es zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Dort wurde der Zaun und ein dort abgestelltes Auto mit roter und schwarzer Farbe besprüht. Der Gesamtschaden der Tatorte wird mit 5500 Euro beziffert. Strafanzeigen wurden aufgenommen, die Kriminalpolizei bearbeitet die Fälle.