Herbstpoesie mit ganz viel Musik

Gastspiel in der Kirche: Dominique Horwitz begeisterte in der Storkower Altstadtkirche rund 200 Zuhörer. Er stellte seinen Roman „Tod in Weimar“ vor. © Foto: Elke Lang

Musik und Lesung in der Guten Stube: Richard Bargel trat zur Herbstpoesie in den Köllnitzer Fischerstuben auf. Eingeladen war er eigentlich nur für eine Lesung, das Publikum bekam zusätzlich ein Konzert geboten. © Foto: Elke lang

Elke Lang

Storkow (MOZ) Mit Lesungen, Theater sowie dem Sonntag speziell für Kinder und Familien bot auch die dritte Storkower Herbstpoesie wieder für Literaturbegeisterte genügend Anregungen. Alle fünf Veranstaltungen waren sehr gut besucht und fanden großen Anklang.

Als Dominique Horwitz am Freitagabend zur Eröffnung des Festivals wie beiläufig mit anderen die Altstadtkirche durch den Besuchereingang betrat, wurde er sofort erkannt und beklatscht. Andreas Gordalla, Leiter Stadtmarketing, Tourismus und Burg der Stadt, stellte ihn als Schauspieler, Sänger und Schriftsteller vor. Tatsächlich handelte es sich bei der Lesung aus seinem Debütroman „Tod in Weimar“ nicht um eine gewöhnliche Lesung, bei der sich der Vortragende bequem an einen Tisch setzt und zwischendurch locker improvisierend in Plauderton verfällt.

Er bot vielmehr ein perfekt inszeniertes Hörspiel dar, bei welchem allerdings die verschiedenen Rollen von nur einem Schauspieler gesprochen werden. Dominique Horwitz stand über eine Stunde lang vor einem Notenständer, in einer Hand das Mikrophon, mit der anderen rege gestikulierend. Er war ständig in Bewegung, und auch seine ausdrucksvolle Mimik, die auf einer Projektionswand studiert werden konnte, ließ die farbig ausgemalten Charaktere bildhaft werden.

Der Schauspieler hatte sich mit seinem Roman selbst ein Bravourstück auf den Leib geschrieben, das durch lebhafte, ins Satirische gehende Dialoge geprägt ist. Die Handlung spielt in einer Seniorenresidenz für Bühnenkünstler, die es unter anderem Namen in Weimar, der Wahlheimat von Horwitz, tatsächlich gibt. „Zwei ungeklärte Todesfälle bis Seite 65, und es werden noch mehr“, verhieß der Akteur, der sich als Sänger sogar einen Elvis-Song eingebaut hatte. Dominique Horwitz hatte Erfolg. Sein Buch wurde von vielen gekauft.

Ganz anders präsentierte sich Richard Bargel. Während in der Stadtkirche um die 200 Besucher versammelt waren, saß der Schauspieler und Musiker in den Köllnitzer Fischerstuben ganz entspannt wie in der Guten Stube zwanzig Gästen gegenüber. „Er hat bei der Premiere der Herbstpoesie 2016 den Blues nach Storkow gebracht“, erinnerte Andreas Gordalla, und der Kölner fragte schmunzelnd in die Runde: „Wie geht es sonst? Ist viel passiert hier in den zwei Jahren?“

Eigentlich war Richard Bargel nur für die Lesung aus dem Jugendbuch „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ von Éric-Emmanuel Schmitt nach Storkow geholt worden, aber man habe ihn gefragt, ob er nicht auch wieder etwas singen könne. Da sein von Country-Musik beeinflusster Pop-Soul eigentlich nicht zum Thema des Abends passte, trug er ihn quasi separat vor, intensiv und eindrücklich, scheinbar alles um sich herum vergessend. Richard Bargel hatte dazu drei verschiedene Gitarren mitgebracht, von denen er Stimmung, Bau- und Spielweise sowie Geschichte erklärte.

Seine Lesung war in gleicher Weise beeindruckend. Der Bestseller von Schmitt war von dem Ensemble Phoenix Bühnenspielgemeinschaft, dem Richard Bargel angehört, als Theaterstück aufgeführt worden. Für die Lesung hatte sich der Schauspieler mit Koffern und Taschen umgeben, denn die Hauptfigur, der jugendliche Jude Moses, erinnert sich beim Warten auf den Zug an den Moslem Ibrahim. Die verschiedenen Personen, die dabei eine Rolle spielen, wurden durch einfache Utensilien gekennzeichnet, die Nutte, die ihn fragte, ob er schon 16 sei, mit einer Federboa etwa, der Vater mit einem Buch und der Krämer Ibrahim durch einen Kittel. Aber nicht das war wichtig, sondern die einfühlsame und prägnante Art und Weise, wie er die verschiedenen Charaktere darstellte.

Am Schluss wischte sich mancher eine Träne aus dem Augenwinkel. Andreas Gordalla war überall dabei. „Die Besucher waren absolut begeistert“, hat er festgestellt. „Leider haben wir nicht den Zulauf gehabt wie im letzten Jahr“, wertete er jedoch aus. Als Grund sieht er die „sehr vielen Veranstaltungen in der Region“. An dem Konzept der Storkower Herbstpoesie aber soll festgehalten werden.